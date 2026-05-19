El aparatoso accidente de tránsito registrado en la mañana de este martes 19 de mayo sobre la vía al Mar dejó varias personas lesionadas, luego de la colisión entre un bus de servicio público y una camioneta que transportaba un tráiler.

Así lo confirmó el consorcio Ruta Costera a través de una comunicación difundida en redes sociales, en el que además se confirmó que el siniestro ocurrió hacia las 8:13 de la mañana en la calzada izquierda, cercana al peaje Papiros, en el corredor vial que comunica a Barranquilla con Cartagena.

De acuerdo con versiones entregadas por testigos en el lugar, la camioneta se movilizaba en sentido Barranquilla–Cartagena e intentó realizar un giro para ingresar a un predio cercano. Durante la maniobra, el tráiler que remolcaba habría ocupado ambos carriles de la vía, situación que provocó que el bus de servicio público terminara impactando violentamente contra la estructura.

Tras el choque, organismos de emergencia acudieron al sitio para atender a los pasajeros y conductores involucrados. Según el reporte preliminar, alrededor de 16 personas resultaron heridas, mientras que cinco de ellas debieron ser trasladadas en ambulancias de Ruta Costera hasta la Clínica Altos de San Vicente.

A la zona llegaron unidades de la Policía de Carreteras, personal operativo de Ruta Costera, miembros del Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia, agentes de tránsito municipal y trabajadores de la empresa Air-e, quienes apoyaron las labores de atención y control del tráfico vehicular.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades en este hecho vial.