Este martes, representantes de 19 municipios del departamento terminaron la construcción participativa del Plan Territorial de Memoria (PTM) de Bolívar 2026-2030, la cual se trata de una hoja de ruta concertada entre comunidades, víctimas, organizaciones sociales e instituciones para fortalecer los procesos de memoria, verdad y reparación simbólica en el departamento.

Durante la instalación del encuentro, la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), María Gaitán, destacó que los PTM buscan construir junto a las comunidades las apuestas de memoria para cada región.

“Ya no vamos a decidir solos en una oficina en Bogotá qué cosas se deben hacer, sino que lo vamos a hacer juntos y juntas”, expresó.

Como parte de la metodología Café del Mundo, delegaciones provenientes del norte, centro y sur de Bolívar participaron en mesas de trabajo enfocadas en componentes como archivo, museo, pedagogía, iniciativas de memoria y política pública.

“Ha sido muy enriquecedor”, expresó Harold Salas Casiani, integrante del colectivo de comunicaciones Kuchá Suto, de San Basilio de Palenque, quien resaltó el valor de estos espacios para compartir experiencias y construir acuerdos colectivos alrededor de la memoria en el departamento.

Al cierre de la jornada, el asesor de la Estrategia de Territorialización, Alberto Santos, explicó que el PTM permitió concertar 77 acciones relacionadas con archivos de derechos humanos, fortalecimiento de los acervos documentales de organizaciones sociales y de víctimas, procesos pedagógicos y estrategias con enfoques diferenciales dirigidas a niños, niñas, jóvenes, mujeres y comunidades étnicas.

Además, el plan contempla acciones para acompañar procesos museográficos, exposiciones, lugares de memoria y ejercicios de cocreación orientados a traducir los informes sobre Bolívar a lenguajes más accesibles para todos.

“Este es un plan que emana profundamente de los territorios y las resistencias de Bolívar”, señaló Santos, quien agregó que las acciones concertadas buscan consolidar una agenda pública de memoria y esclarecimiento de la verdad que trascienda las administraciones y permanezca en las comunidades y organizaciones del departamento.