Fuertes vientos y un aumento en la altura del oleaje se prevén para los próximos días en Barranquilla y otros sectores del Caribe Colombiano. Así lo informó el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR) este martes.

“De aquí hasta el viernes en el Caribe habrá una intensificación de los vientos entre los 29 y 51 km/h, y alturas significativas de olas entre 2.8 y 3.8 metros para sectores de Barranquilla, Cartagena, Coveñas, Puerto Bolívar, Riohacha, San Andrés y Providencia y Santa Marta, ”, declaró.

Puso de presente que “esto es resultado de la interacción entre la baja presión del Darién y una alta presión al noroeste del océano Atlántico”.

De igual manera, la autoridad marítima confirmó el tránsito de una onda tropical sobre el mar Caribe oriental durante las próximas 24 a 48 horas, favoreciendo variaciones en la intensidad del viento y el estado del mar sobre dicho sector.

“Por lo anterior en el Caribe oriental se espera que se presente una altura significativa de la ola entre los 2.2 y 3.1 metros, con vientos entre los 25 y 38 km/h de dirección predominante este. Para el litoral Caribe centro se esperan los valores más altos con una altura de la ola que oscile entre los 2.5 y 3.8 metros y vientos con velocidades entre los 31 y 48 km/h con dirección noreste y este”, comentó.

Agregó que “en el mar Caribe occidental, se prevén olas con alturas significativas entre los 1.9 y 2.8 metros y vientos con velocidades entre los 9 y 33 km/h de dirección predominante noreste. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se espera que se presenten alturas significativas de la ola entre los 2.0 y 2.8 metros y una velocidad de los vientos entre los 31 y 37 km/h con dirección predominante del este”.

Finalmente, la Dimar hizo una recomendación al gremio marítimo y a la comunidad en general para extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades marítimas, náuticas y recreativas.

Asimismo, sugirió atender las directrices emitidas por las autoridades y consultar los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, en las redes sociales (@DimarColombia) y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)