El Distrito de Barranquilla, en procura de consolidar su apuesta por la educación superior inclusiva a través de la estrategia ‘IUB al Barrio’, que ya suma 16 instituciones educativas distritales (IED) que funcionan como sedes alternas de la IUB.

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Allí, 4.574 jóvenes nuevos ingresados tienen la oportunidad de acceder a educación superior sin costo, con una oferta académica que funciona directamente en las cinco localidades, en jornadas de tarde y noche, lo que les facilita su permanencia en la educación superior.

El mandatario Distrital Alejandro Char comentó a los estudiantes que hicieron su inducción: “Ustedes son producto de una nueva Barranquilla, en la que hace 18 años los colegios públicos presentaban dificultades y había 60 mil niños sin aulas de clase. Hoy, ustedes tienen la oportunidad de ir a una universidad y los animamos a que lo hagan con alegría, con entusiasmo, porque el presente y el futuro de Colombia está en las manos de ustedes”.

“No vamos a permitir que los jóvenes estén de la mano de las bandas criminales, los queremos con un libro en la mano, haciendo sueños realidad”, agregó el alcalde Char.

Agregó que “aprovechen esta IUB que hace unos años tenía dos mil estudiantes y este año tiene 24 mil, porque hoy los colegios son universidad, porque hoy la Alcaldía de Barranquilla y la IUB somos una sola familia”.

Esta apuesta comenzó en la segunda administración del alcalde Char con ‘Universidad al Barrio’, en 2012, con 157 estudiantes, y culminó este ciclo en 2023 con 14.048 beneficiarios.

En ese momento, el programa contó con la alianza de 10 instituciones de educación superior (como la Universidad Simón Bolívar, CUC, Americana, Autónoma del Caribe, CUL, Unitecnar, CUES, Litoral, Itsa y Uniremington), logrando graduar a 7.500 jóvenes.

Oferta académica y sedes

El programa ha habilitado para este nuevo inicio de clases espacios estratégicos para que los estudiantes no tengan que desplazarse largas distancias.

Las sedes de ‘IUB al Barrio’ funcionan en doce instituciones educativas distritales distribuidas por toda la ciudad: Simón Bolívar, Calixto Álvarez, Olga Emiliani, Despertar del Sur, Centro Social Don Bosco, Marco Fidel Suárez, Las Flores, Pies Descalzos, Santa Magdalena Sofía, Alejandro Obregón, Betsabé Espinosa y María Cano.

Los estudiantes, además de los servicios académicos, en la IUB tienen el beneficio del bienestar institucional, la política de gratuidad, tecnologías de la información, biblioteca, centro de idiomas y actividades culturales y deportivas. Así mismo, para algunos aplica el subsidio de transporte Este.

Jairo Machado, joven egresado de la IUB, manifestó estar eternamente agradecido, primeramente con Dios y con el alcalde, quien impulsa toda la gestión de la educación pública superior para que personas como él, de escasos recursos, puedan, quieran y deseen salir adelante.

“Yo recogía residuos sólidos en las calles todo el día, ocho horas, pero con esfuerzo, sacrificio y demás, he logrado que ya me ubiquen en algo más administrativo. Uno se siente amado, se siente apoyado, se siente querido. Estar en la IUB ha sido una bendición para mí”, comentó.

Por su parte, el rector Arcesio Castro Agudelo resaltó que la educación “está llegando a donde antes parecía imposible”.

Con estas acciones, Barranquilla no solo educa, sino que redefine el concepto de proximidad académica, asegurando que el talento joven tenga una sede de alta calidad a la vuelta de la esquina.

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La IUB ofrece programas gratuitos en niveles técnico, tecnológico y profesional, con un sistema de ciclos propedéuticos, lo que permite a los estudiantes obtener titulaciones intermedias (técnico y tecnólogo) mientras avanzan hacia el título profesional, facilitando su inserción laboral temprana.

Entre las carreras destacadas en estas sedes se encuentran: