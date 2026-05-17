El Distrito está intensificando las prevenciones de cara a la época de calor que se aproxima, ya que según información y pronósticos adelantados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), esta viene con una intensidad moderada a fuerte hacia finales del presente año.

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Este fenómeno climático afecta a gran parte del país y suele traer temperaturas muy altas. Con esto, hay mayores riesgos de incendios, especialmente en la Región Caribe. En Barranquilla ya se está empezando a evidenciar con fuerte radiación solar y días con pocas precipitaciones.

De acuerdo con los reportes técnicos del Ideam, la ciudad llegaría a “enfrentar aumento de calor generando mayor sensación térmica que afecta la salud, y conllevaría una reducción de lluvias, lo que incrementa el riesgo de sequías y menor disponibilidad de agua, un mayor riesgo de incendios, haciendo la vegetación seca es más vulnerable y provocando un impacto ambiental significativo ocasionando presión sobre los ecosistemas urbanos y la calidad del aire”.

La administración distrital, a través de ‘Barranquilla Verde’, hizo un llamado a la ciudadanía para tener en cuenta medidas preventivas que permitan aplacar los efectos de la temporada seca.

Entre las recomendaciones está: “hacer el uso responsable del agua, aprovechar la luz natural y desconectar aparatos eléctricos que no estén en uso para reducir el consumo de energía”.

Asimismo, las autoridades también recomendaron “no conectar aparatos que no estén en uso, evitar la sobrecarga de tomacorrientes y de extensiones eléctricas, especialmente en los días de intenso calor y así ayudan al bienestar en medio de la temporada”.

Según la información suministrada por el Distrito, el trabajo del cuerpo de bomberos ha sido clave para atender las emergencias registradas en la ciudad. Durante el primer cuatrimestre del año la institución respondió a 190 incendios estructurales.

La Alcaldía también hizo un llamado para proteger las zonas verdes, evitar quemas y no arrojar basura en espacios públicos, acciones que ayudan a disminuir el riesgo de incendios y afectaciones ambientales.

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Para finalizar, el Distrito aseguró que seguirá fortaleciendo la articulación con las entidades nacionales para promover acciones preventivas y sensibilización ciudadana frente a los posibles efectos de la variabilidad climática y del fenómeno El Niño.