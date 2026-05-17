La gestora social del municipio de Juan de Acosta, Marianela Saltarín Orozco, resaltó las iniciativas que se vienen desarrollando durante las últimas semanas para promover espacios de formación, emprendimiento, y desarrollo económico con la participación de madres cabeza de hogar, adultos mayores y jóvenes.

“El liderazgo hay que ejercerlo en compañía de la comunidad, y con un enfoque humano y social, así que hemos venido impulsando desde la Alcaldía la entrega de becas para más de 40 jóvenes en el municipio, quienes hacen parte actualmente de la Universidad Americana y se forman profesionalmente”, declaró.

De igual manera, a las mujeres cabeza de familias, la gestora mencionó que “las hemos fortalecido sus unidades productivas con la entrega de pollos de gorde con alimentación completa hasta su etapa de sacrificio, promoviendo que dupliquen sus ganancias y autonomía económica. También he liderado procesos con mujeres tejedoras en alianza con empresas privadas, entregando insumos, capacitaciones y talleres orientados al empoderamiento femenino y la generación de ingresos”.

Sumado a esto, anotó que más de 50 mujeres se han beneficiado con cursos de maquillaje, estilismo, decoración, repostería, cenas y catering, además de elaboración de artículos de temporada.

Por otro lado, Saltarín Orozco, de 27 años de edad, destacó que ha venido realizando acompañamiento a la población adulta mayor. “con charlas motivacionales, entrega de mercados a más de 100 abuelos en condición de vulnerabilidad y jornadas de salud oral que han permitido la entrega de prótesis dentales a más de 50 adultos mayores”.

De esta manera, la gestora manifestó que “el trabajo con adultos mayores ha sido otro pilar importante dentro de su labor, desarrollando jornadas integrales que promueven la salud emocional, la integración comunitaria y el reconocimiento de quienes han construido la historia de sus comunidades”.

Cabe resaltar que Saltarín Orozco se ha convertido en una de las gestoras sociales más jóvenes del departamento.