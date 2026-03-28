Con el objetivo de reforzar la seguridad y la calidad del servicio de energía durante la Semana Santa, Afinia, filial del Grupo EPM, puso en marcha “En paz con tu energía”, un plan especial de revisiones técnicas en instalaciones eléctricas de establecimientos con alta afluencia de público como hoteles, resorts, hostales, restaurantes, bares y discotecas en Cartagena y otros municipios de Bolívar.

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Las inspecciones comenzaron el pasado 9 de marzo y se extenderán hasta el 31 de este mes. Estas jornadas cuentan con el acompañamiento del equipo de Gestión Social, que busca explicar a los usuarios el alcance de las revisiones y los beneficios que tienen en términos de seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio.

“Estas visitas nos permiten identificar oportunidades de mejora en la infraestructura eléctrica de sectores con alta concentración de usuarios, lo que se traduce en un servicio más confiable durante los días de mayor actividad”, explicó Eder Buelvas, jefe de la Territorial de Afinia en Bolívar Norte.

Este plan hace parte de una estrategia más amplia de la compañía para reducir las pérdidas de energía, uno de los principales retos en el departamento.

Solo en enero, este indicador alcanzó el 29,72 %, por lo que Afinia viene fortaleciendo acciones técnicas, controles operativos y jornadas de sensibilización para promover el uso legal y responsable de la energía.

En paralelo, la empresa reiteró que continuará con la gestión de cartera, lo que incluye suspensiones del servicio a usuarios que se encuentren en mora.

Asimismo, avanza en la revisión de cuentas de establecimientos comerciales, con el fin de que se pongan al día o accedan a planes de financiación.

Afinia hizo un llamado a los usuarios a regularizar su situación a tiempo para evitar suspensiones y contratiempos durante esta temporada de alta demanda.

Finalmente, la compañía invitó a los usuarios y comerciantes a participar en estas jornadas y a utilizar los canales de atención para reportar cualquier novedad, con el propósito de garantizar una Semana Santa con un servicio eléctrico más estable tanto para residentes como para visitantes.