En el marco de las ‘Cruzadas por la Protección de la Niñez’ y como parte de las acciones previas a la temporada de Semana Santa, la Policía Metropolitana de Cartagena, a través de su Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, viene desarrollando actividades de prevención y sensibilización en distintos escenarios de la ciudad, dirigidas a residentes, visitantes y sectores del turismo.

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Los uniformados realizan jornadas pedagógicas dirigidas a visitantes nacionales y extranjeros, recordando que la protección de los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida.

Durante estas actividades brindan recomendaciones para actuar con conciencia frente a posibles situaciones de vulnerabilidad, reiterando la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de los menores.

De manera articulada con el Gaula, la Policía Comunitaria y la Policía de Turismo, llevan a cabo jornadas de prevención en hoteles, donde socializan las problemáticas de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. En este espacio, dirigido al personal del sector hotelero, entregan recomendaciones clave para la detección y atención oportuna de posibles casos.

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Asimismo, socializan las rutas de atención para las diferentes conductas punibles, fortaleciendo las capacidades del personal para actuar de manera adecuada frente a posibles hechos que vulneren los derechos de los menores.

“Estas acciones preventivas buscan fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades, sector privado y ciudadanía, especialmente en temporadas de alta afluencia turística como Semana Santa”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.