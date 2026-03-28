Una multitud de niños de parroquias, Infancia Misionera e instituciones educativas llenó de oración las calles del Centro Histórico de Cartagena durante la tarde y noche de este viernes 27 de marzo.

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Lo hicieron en el inicio de la Semana Santa con la procesión que se denomina ‘Camino a la Pascua’.

Esta procesión infantil se consolida como un espacio de fe, respeto y tradición, con la participación de niños y niñas que interpretan, mediante cuadros vivos sobre andas procesionales, escenas de la pasión y muerte de Jesucristo.

La procesión recorrió la calle más linda de Colombia, iniciando en la Plaza de la Merced y concluyendo en la Plaza de San Pedro.

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Este año el evento cobró un significado especial al unir a dos referentes de la tradición colonial en Colombia. Como protagonistas de la jornada, se destaca la participación de 33 niños en total, que asumieron roles principales en la escenificación de los pasos sagrados.

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Once de los niños provienen de Santa Fe de Antioquia, invitados especiales que traen consigo la herencia de una de las celebraciones más antiguas del país, y 12 más son cartageneros, representantes de la parroquia San Juan Bautista, del barrio El Paraguay, que mantienen viva la esencia espiritual de la Semana Santa en la ciudad.

Todos estos últimos hacen parte de un proyecto liderado por la Oficina de Gestión Social, en cabeza de la primera dama Liliana Majana, con el apoyo de la Arquidiócesis, buscando una experiencia de encuentro e intercambio de conocimientos, valores y testimonios entre los niños y niñas de los grupos infantiles parroquiales y la Infancia Misionera de Cartagena, de manera que puedan ser la semilla que permita que la tradición y el patrimonio espiritual perdure en la ciudad.

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La procesión ‘Camino a la Pascua’ no solo es un acto de devoción, sino un evento de gran impacto social y turístico para la ciudad. Más de 500 niños de diferentes instituciones educativas, parroquias y comunidades participaron activamente en el recorrido, y más de 1.000 personas, entre familiares, feligreses, turistas y ciudadanos, se congregaron en las calles del Centro Histórico para acompañar y contemplar este acto de fe infantil.

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“Buscamos fomentar desde la niñez la vivencia de la fe y el respeto por nuestras tradiciones. Ver a estos niños liderar la procesión nos asegura que la Semana Mayor seguirá siendo el corazón espiritual de nuestra ciudad”, indicó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte el párroco de la Iglesia de San Bautista, del barrio el Paraguay, dijo estar feliz porque “12 niños cartageneros participen como personajes de los cuadros vivos luego de un trabajo de compartir con los niños de Santa Fe de Antioquia, quienes les han enseñado su arte y la mística con la que deben asumir su papel. Esta procesión es una catequesis viva que llena nuestra ciudad de gran esperanza. Al saber que la fe se sigue transmitiendo a nuestros niños”.

Al término de la procesión inició el Lucernario en las afueras de la Iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo, recorriendo las calles del Centro Histórico hasta la Plaza de la Proclamación. Esta procesión de luz busca unir a los fieles en una plegaria por las familias de la ciudad.