Uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes del 2026 para la administración del alcalde Dumek Turbay Paz s la construcción del nuevo puente de Las Palmas, una obra de gran importancia para la conexión entre Manga y el Pie del Cerro.

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Esta obra, de acuerdo con el mandatario, responde al crecimiento urbano de este sector y a la necesidad de contar con infraestructura segura y de largo plazo. Solucionará los riesgos estructurales existentes y transformará la movilidad en un punto neurálgico que comunica a Manga con el parque del Reloj Floral, el Castillo San Felipe de Barajas, el Parque Espíritu de Manglar, el cordón amurallado, el aeropuerto, la zona norte, entre otros.

La misma será ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y ya cuenta con estudios y diseños, que incluyen dos box culverts que permitirán el paso de cuatro carriles vehiculares, aumentando la capacidad de la vía y organizando de manera más eficiente los flujos de tráfico.

Uno de estos carriles será exclusivo en sentido Manga – Avenida del Lago y operará sin semáforo, lo que permitirá una circulación continua y reducirá los tiempos de desplazamiento.

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Los carriles centrales mantendrán su funcionamiento actual, mientras que sobre el costado de la laguna recuperarán un carril destinado únicamente al tránsito peatonal, mejorando la seguridad y la accesibilidad para los ciudadanos.

El alcalde Dumek Turbay sostuvo que esta obra le dice “adiós a los puentes hechizos y al sufrimiento que por muchos años han tenido que tolerar los más de 7 mil vehículos que usan esta intersección. Caos, trancón, estrés y desorden, todo eso se va acabar. Estructuramos una obra de fondo, pensada para resolver uno de los puntos más críticos de movilidad entre Manga y Pie del Cerro.

El objetivo de la obra es reducir interferencias, eliminar tiempos de espera y mejorar la capacidad real de la vía.

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En cuanto a la financiación, el alcalde presentó un proyecto de acuerdo que permitirá incorporar los recursos para la reconstrucción del puente de Las Palmas, y del que se espera su aprobación en la sesión de este sábado en el Concejo.