Con un lleno total en la emblemática Plaza San Pedro Claver, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, la Escuela de Gobierno y Liderazgo, IPCC, IDER y la Arquidiócesis de Cartagena, lanzaron oficialmente este jueves 26 de marzo la temporada de Semana Santa 2026, una de las más importantes del calendario turístico y religioso de la ciudad, que integra fe, cultura, tradición y una agenda de alto nivel para propios y visitantes.

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La Semana Santa representa una oportunidad clave para fortalecer la identidad cultural del destino y consolidar su posicionamiento a nivel nacional e internacional, garantizando la confianza y seguridad de todos los propios y turistas que disfrutarán con regocijo la Semana Mayor.

Para esta temporada, el Distrito proyecta cifras que reflejan el dinamismo del turismo en la ciudad, con más de 110.000 pasajeros llegados por vía aérea, que representan un aumento del 20% en comparación a la temporada anterior. Además, se tendrán cerca de 219.000 pasajeros movilizados entre llegadas y salidas durante la temporada que inicia mañana viernes 27 de marzo.

Además se reporta una ocupación hotelera proyectada por encima del 75%, con picos más elevados durante los días principales de la Semana Mayor.

También se destaca la llegada de 13.614 visitantes por vía marítima, entre pasajeros y tripulación, resaltando la operación de embarque que se realiza todos los domingos, en el Puerto de Cartagena, por parte de la línea de cruceros Royal Caribbean.

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Desde el Muelle de la Bodeguita serán más de 21.000 visitantes movilizados con destino a la zona insular, lo que refleja el impacto positivo para este tipo de turismo durante la temporada de Semana Santa.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a la consolidación la ciudad, con una agenda cada vez más robusta y organizada, como un destino turístico religioso de talla mundial.

“Cartagena vuelve a dar apertura a una de sus temporadas más significativas en materia de turismo. Estamos seguros de que la oferta que disfrutarán visitantes y locales será totalmente satisfactoria, fortaleciendo nuestro rol como referentes de turismo religioso y cultural a nivel mundial. Cartagena es el mejor plan, todos los días del año, pero en Semana Santa es más que memorable”, dijo Turbay Paz.

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Por su parte, el secretario (e) de Turismo, Milton Pereira Blanco, resaltó que

“la ciudad está lista, segura y organizada para recibir a propios y visitantes. Cartagena no solo es un destino de fe y tradición, sino también un destino preparado para brindar experiencias de calidad en cada rincón. Estas cifras reflejan no solo el crecimiento del turismo, sino también el fortalecimiento de la ciudad como un destino organizado y competitivo”.

Programación de la Semana Santa

Cartagena de Indias, como destino turístico religioso internacional y miembro de la Red Mundial de Turismo Religioso, presenta una agenda integral así:

Eventos religiosos y espirituales

Viernes 27 de marzo (5:00 PM): “Camino a la Pascua”, procesión infantil desde el Teatro Adolfo Mejía hasta la Iglesia San Pedro Claver.

Sábado 28 de marzo (6:00 PM): Lucernario y oración por Cartagena, desde la Iglesia Santo Toribio hasta la Plaza de la Proclamación.

Domingo 29 de marzo: Domingo de Ramos; celebraciones en todas las parroquias de la Arquidiócesis.

Lunes 30 de marzo:

10:00 AM: Misa Crismal en la Catedral Santa Catalina de Alejandría.

7:00 PM: Concierto de fe con Héctor Tobo en el C.C. La Serrezuela.

Miércoles 1 de abril (5:00 - 11:00 PM):

“Confesatón: Abracémonos en la Misericordia” en la Plaza de la Proclamación.

Jueves 2 de abril:

Lavatorio de pies en todas las iglesias.

7:00 PM - 12:00 AM: Peregrinación por las iglesias (Pasaporte del Amor que Salva).

Viernes 3 de abril:

7:00 AM: Santo Viacrucis desde la Parroquia Santo Toribio.

6:00 PM: Viacrucis de La Dolorosa desde San Pedro hasta Santo Domingo.

Sábado 4 de abril:

5:00 AM - 12:00 PM: Jornada Mundial de la Juventud en el Convento de la Popa. Vigilia Pascual en todas las parroquias.

Domingo 5 de abril (5:00 AM): Carrera “Corre y Anuncia Tu Fe Sky 10k” por las iglesias del Centro Histórico.

Tradición y cultura: el alma de la Semana Santa

Eventos culturales

Festival del Dulce Cartagenero: Del 28 de marzo al 5 de abril, de 1:00 PM a 9:00 PM en la Plaza de los Coches.

Festival de Coros y Música Sacra: Del 28 de marzo al 5 de abril, de 6:00 PM a 8:00 PM en Plaza de Variedades, Chambacú.

Ruta de Museos y Sitios Religiosos: Del 30 de marzo al 1 de abril a las 4:00 PM, iniciando en la Plaza San Pedro Claver.

FAREX Boutique 2026: Del 31 de marzo al 5 de abril en el Centro de Convenciones (10:00 AM a 8:00 PM).

Recomendaciones de seguridad marítima para la Semana Mayor

De acuerdo con las proyecciones, este año se espera superar las cifras de temporadas anteriores, que han mostrado un crecimiento sostenido: en 2023 se movilizaron 34.631 pasajeros, en 2024 fueron 43.011 y en 2025 se alcanzaron 48.479 viajeros transportados en 2.830 motonaves.

Como parte de las acciones de pretemporada, la Capitanía de Puerto de Cartagena adelantó jornadas de socialización con el gremio marítimo, en las que se enfatizó la importancia de mantener al día los mantenimientos preventivos de las embarcaciones, así como la obligatoriedad de que los pilotos cuenten con sus licencias de navegación vigentes.

En el marco de la campaña “Colombia Navega Segura”, Dimar hace un llamado a la ciudadanía y a los turistas a seguir las siguientes recomendaciones:

• Hacer uso exclusivo de los muelles autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros: Muelle La Bodeguita, Muelle de Madera Pegasos, Club Náutico, Club de Pesca, Marina Rosales, Marina Santa Cruz y Marina Náutica Integral.

• Contratar servicios de transporte marítimo únicamente con empresas formalmente constituidas. Esta información puede ser consultada en la Capitanía de Puerto y en Corpoturismo. En todos los muelles habrá puntos de atención con inspectores de la DIMAR.

• Todos los ocupantes deben usar el chaleco salvavidas durante todo el recorrido. Está prohibido lanzarse al agua y nadar cerca de las embarcaciones durante la navegación y cuando estén fondeadas.

• En caso de emergencia, comunicarse a la línea 146 de la Estación de Guardacostas, a la línea habilitada de la Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima: 310 476 4078 o al canal 16 del VHF marino.

• Respetar los niveles de velocidad y ruido permitidos en la bahía interna, así como los horarios de navegación, teniendo en cuenta que el retorno habitual es a las 5:00 p.m., sujeto a cambios por condiciones meteomarinas.

• Mantener un comportamiento a bordo ejemplar y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

• Proteger el ambiente marino evitando arrojar residuos al agua, no utilizar elementos contaminantes y no extraer especies marinas del mar.