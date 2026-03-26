Debido a la audiencia pública que realiza la Alcaldía de Barranquilla y otras autoridades en la ‘Casa de los Gatos’, El Distrito anunció que el Centro de Bienestar Animal (CBA) estará habilitado únicamente para emergencias vitales.

La administración mencionó que la atención al público se retomará este viernes 27 de marzo a partir de las 12:00 m.

Actualmente, el Centro de Bienestar Animal se encuentra avanzando la atención de animales rescatados durante audiencia pública que se desarrolla en la carrera 46 con calle 93

Hasta el momento, se han recuperado, según el más reciente reporte, más de 80 animales que están siendo trasladados al Centro de Bienestar Animal. La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, señaló que la Administración distrital cumple una intervención integral para proteger y acompañar a los involucrados.

“Hoy salvamos la vida de más de 80 perros y gatos en Barranquilla. Atendimos reportes sobre la situación en la Cra 46 con Cll 93. Desde la @alcaldiabquilla llegamos con una intervención integral para proteger y acompañar. Encontramos una realidad que duele: animales en condiciones indignas y personas en un entorno no apto ni seguro. Las personas fueron trasladadas a un centro médico y tendrán seguimiento. Los animalitos están en el Centro de Bienestar Animal recibiendo atención. Muy pronto necesitarán un hogar y requerimos del corazón de los barranquilleros para darles una segunda oportunidad. En Barranquilla la gente, y todos los seres vivos, van primero”, expresó la funcionaria en su cuenta de X.

A su turno, Ángelo Cianci, Secretario de Gobierno del Distrito, indicó que están verificando que todos los animales sean trasladados al CBA, en donde serán valorados en estos días para determinar las condiciones de salud de cada uno de ellos.

“Seguimos informando a la ciudadanía después de que tengamos una evaluación completa de cada uno de estos animales, y posterior a esto realizaremos unas acciones destinada a buscar el bienestar de los mismos”, expresó.