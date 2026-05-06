En el marco de las operaciones de control territorial y lucha contra las economías ilícitas, las tropas del Batallón de Selva No. 48 del Ejército Nacional se incautaron de 27 toneladas de cianuro en el Sur de Bolívar.

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La sustancia química presuntamente iba a ser utilizada en actividades de minería ilegal en la región, que es una fuente de financiación de los grupos armados ilegales.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la labor que realiza la Fuerza Pública en el departamento, especialmente en el sur.

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“Toda nuestra Fuerza Pública cuenta con el apoyo irrestricto de la gobernación de Bolívar para que continúe, con determinación, asestando golpes contundentes contra los grupos ilegales y garantizando la seguridad en el territorio. Estas acciones también permiten prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de miles de familias. Seguimos avanzando en la construcción de un departamento más seguro y en paz”, afirmó el mandatario.

Este importante resultado operacional evita además una grave afectación ambiental que habría puesto en riesgo ríos, afluentes y fuentes hídricas del departamento, así como la salud y el bienestar de las comunidades.

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La institucionalidad ratifica que continuará fortaleciendo el trabajo articulado entre la Fuerza Pública y las autoridades territoriales para combatir la minería ilegal y proteger el medio ambiente, garantizando la seguridad y la preservación de los recursos naturales del departamento de Bolívar.