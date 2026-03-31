Un procedimiento de control vial de rutina terminó conviertiéndose en un caso judicial tras el hallazgo de un armamento oculto en un vehículo particular que transitaba por la vía entre los municipios de Galapa y Malambo este lunes.

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Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 9, donde unidades de tránsito se encontraban relizando inspecciones rutinarias. Durante la verificación de un automóvil marca Chevrolet, los uniformados detectaron irregularidades en la estructura interna del vehículo, lo que motivó una revisión más detallada.

Fue en ese momento cuando se evidenció la existencia de una caleta debajo de los asientos de los pasajero, un elemento que, en términos judiciales, constituye un indicio relevante de ocultamiento deliberado y posible intención de evadir controles de las autoridades.

Lo que encontraron las autoridades en el Chevrolet incautado en la vía Galapa-Malambo

En el compartimiento clandestino fueron encontradas cinco armas de fuego —cuatro revólveres y una escopeta— junto con munición compatible: 28 cartuchos para escopeta y 24 de calibre 38. Además, fue incautado un teléfono móvil que será analizado dentro del proceso investigativo.

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A partir de estos hallazgos, las autoridades procedieron a la captura en flagrancia de los dos ocupantes del vehículo, quienes no lograron justificar la procedencia ni el porte del arsenal.

Lo que se sabe de los capturados con arsenal en la vía Galapa-Malambo

Según información oficial, los capturados presentan anotaciones por delitos como hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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Tras la captura, los implicados, junto con el vehículo y los elementos materiales probatorios, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Allí deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.