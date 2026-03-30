La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer el balance de los operativos realizados durante el fin de semana en la capital del departamento del Atlántico en el marco de la estrategia Semana Santa Segura.

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La institución armada informó 33 personas fueron capturadas por diferentes delitos de las cuales 26 fueron sorprendidas en flagrancia y 7 mediante orden judicial.

Por su parte, se logró la incautación de 6 armas de fuego y 242 armas blancas. Así mismo, se recuperó una motocicleta que había sido hurtada, la cual fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades también realizaron el desmonte de 13 pick-up que no cumplían con los permisos requeridos para el desarrollo de esta actividad, en cumplimiento de las normas vigentes.

“En materia de convivencia, se impusieron 343 comparendos en aplicación de la Ley 1801, y 208 personas fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios a la sana convivencia”, se lee en el comunicado de la Policía.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que estos resultados obedecen al “compromiso permanente de la Policía Nacional con la seguridad de los ciudadanos, así como al fortalecimiento de las estrategias de prevención y control durante esta temporada”.

Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad para continuar trabajando de manera articulada con las autoridades.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.