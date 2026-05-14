Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este jueves 14 de mayo en el municipio de Malambo, luego de que un hombre de 66 años fuera asesinado con arma de fuego en el barrio El Paraíso.

La víctima fue identificada por las autoridades como Héctor Aurelio Jiménez Hoyos, un comerciante conocido cariñosamente como Yeyo, quien recibió varios impactos de bala mientras se encontraba sentado en la acera de su vivienda, ubicada en la carrera 1C1 con calle 19, conocida popularmente por los malamberos como la ‘Calle Ancha’.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos hombres llegaron hasta el lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el adulto mayor para luego darse a la huida.

Tras el ataque, Jiménez Hoyos fue auxiliado y trasladado a la Clínica Campbell de Malambo, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras hipótesis manejadas por las autoridades indican que en la zona tendría injerencia el grupo delincuencial organizado Los Pepes, presuntamente bajo el mando de alias ‘Yohelito’ y que el atentado contra el comerciante estaría relacionado con un caso más de violencia extorsiva en este territorio.

Miembros de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.