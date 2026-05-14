La nueva imagen de Procaps proyecta ciencia, innovación y liderazgo, así como un compromiso sólido con la salud de millones de personas en la región. En países como Colombia, que cuenta con una población de alrededor de 53 millones de habitantes, la compañía continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo de soluciones terapéuticas que acompañen la salud y calidad de vida de las personas.

Recientemente, Procaps en Colombia implementó su renovada identidad visual, más moderna, sólida y científica, que incluye un rediseño del logotipo, una paleta cromática renovada y un sistema gráfico alineado con los estándares globales de innovación farmacéutica. Esta evolución visual refleja el crecimiento sostenido de la compañía, sus avances científicos y una visión de futuro que consolida a Procaps como un actor relevante dentro del sector farmacéutico.

“Esta evolución de nuestra marca es un símbolo de la confianza que han depositado en Procaps los profesionales de la salud, los pacientes, clientes, proveedores y aliados estratégicos durante 50 años. Representa continuidad, transformación, innovación y un firme compromiso con el acceso a la salud”, señaló Melissa Angelini, CEO interina de Sofgen Pharma.

Procaps reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de las personas a través de un portafolio amplio e innovador que brinda soluciones en áreas terapéuticas entre las que se destacan: cardiovascular, dermatología, gastroenterología, salud de la mujer, devices (soluciones para la diabetes), alivio, respiratoria, pediatría, vision care, sistema nervioso central, salud metabólica, hospitalaria y oncología.

La compañía se destaca por su capacidad de innovación y desarrollo, apalancada en tecnologías diferenciadas como la cápsula blanda, que permite optimizar la absorción, estabilidad y experiencia del paciente. Este enfoque, sumado a altos estándares de calidad y excelencia operacional, le permite a Procaps ofrecer alternativas terapéuticas confiables que responden a las necesidades de los pacientes y profesionales de la salud en la región.

Procaps continúa fortaleciendo su operación en Latinoamérica con una marca renovada, conectada con la excelencia operativa, la innovación farmacéutica y la generación de impacto positivo en los sistemas de salud de la región.

“Esta evolución es una expresión clara de quiénes somos hoy y hacia dónde vamos: una organización que innova, crece y se transforma para seguir ofreciendo medicamentos de alta calidad, generando un impacto positivo y sostenible en la salud de la región”, señaló Luis Palacios, CCO de Procaps.

Con esta transformación, Procaps avanza con foco, solidez y resultados sostenibles, impulsando la salud para transformar vidas.