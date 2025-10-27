Procaps Conecta 2025 se consolida como un espacio de innovación y colaboración, diseñado para fortalecer la cadena de valor y generar nuevas oportunidades de crecimiento en Latinoamérica con el propósito de continuar transformando vidas a través de la salud y el bienestar accesible.

Un espacio que impulsa el desarrollo

Procaps Conecta 2025 se presenta como un espacio de relacionamiento empresarial que promueve la interacción directa entre Procaps y su red de aliados y proveedores. Es un encuentro que busca potenciar el desarrollo conjunto, la sostenibilidad y la competitividad dentro del ecosistema productivo que rodea a la Organización.

Durante las dos jornadas, los aliados, proveedores y prospectos de proveedores podrán:

Presentar sus productos, servicios y capacidades ante las áreas decisoras de la compañía.

Identificar oportunidades reales de negocio con una empresa referente en el sector farmacéutico de la región.

Establecer relaciones sólidas y sostenibles basadas en la confianza, la transparencia y el valor compartido.

Procaps Conecta 2025 cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, ProBarranquilla, Analdex y BASC y es un punto de convergencia entre la industria, la innovación y el desarrollo sostenible, impulsando el crecimiento empresarial y el intercambio de conocimiento que fortalece al tejido productivo del país.

Compromiso con el progreso

Barranquilla sigue siendo un centro clave para la innovación, el desarrollo y producción de la Compañía, y su papel en el impulso del negocio se mantiene sólido. Procaps es un actor relevante en la industria farmacéutica latinoamericana, cuenta con plantas de manufactura en Barranquilla y Bogotá en Colombia, EEUU, Brasil y El Salvador y su sede corporativa se encuentra en Bogotá.

Con esta feria, la compañía reafirma su rol como actor clave del progreso económico y social, generando conexiones en toda Colombia y Latinoamérica que trascienden lo empresarial y contribuyen al bienestar colectivo.

Pre-registro para empresas interesadas:

La participación en Procaps Conecta 2025 se realiza mediante el pre-registro disponible en procapslatam.com/conecta-2025. Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo proveedores@procaps.com.co.