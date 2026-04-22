La Universidad Simón Bolívar presentó este martes su nuevo Doctorado en Inteligencia Artificial ante dirigentes de los gobiernos nacional, departamental y distrital, empresarios, docentes, investigadores y representantes de la comunidad.

“Desde nuestra fundación estamos preocupados por promover oportunidades y desarrollo para cerrar brechas fundamentales en el área de la educación, la investigación científica y el desarrollo de la ciencia, en llegar al territorio de manera plena y dar oportunidades de alta calidad”, dijo el rector José Consuegra Bolívar, al instalar el evento de presentación del programa en el Distrito de Conocimiento e Innovación de la universidad, Eureka.

Enfocado en formar investigadores en sistemas inteligentes, analítica avanzada y tecnologías emergentes, el doctorado recibió el registro calificado del Ministerio de Educación por siete años. La modalidad será presencial en Barranquilla con un plan de estudios de 90 créditos académicos, una duración de tres años y admisión anual de 12 estudiantes.

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El doctorado está dirigido a profesionales de ingeniería, ciencias básicas, salud, economía, administración y áreas afines, con experiencia investigativa o interés en IA. El perfil del egresado apunta a investigadores expertos en diseñar algoritmos, desarrollar modelos predictivos, liderar proyectos científicos y transferir conocimiento a sectores productivos.

“Estará marcando grandes transformaciones en la región Caribe, el país y Latinoamérica”, declaró Luisa Fernanda Robayo, viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad. “Esperamos que estas tecnologías puedan intervenir las realidades del país, incluyendo alianzas estratégicas con el sector privado, que se identifiquen desafíos y se genere apropiación social para las comunidades”.

Una de las fortalezas del doctorado será su vinculación a AudacIA, el centro de investigación en robótica e IA de la universidad reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo equipo ha creado más de 300 soluciones tecnológicas: ocho han sido patentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El evento finalizó con un conversatorio en el que participaron la viceministra Robayo junto con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el profesor Erick Orozco Acosta, director del doctorado; Paola Amar Sepúlveda, secretaria de Educación del Distrito; Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, y Claudia Fuentes Alcántara, presidenta del Consejo Directivo de Probarranquilla.

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“La Universidad Simón Bolívar hace posible que el Atlántico reafirme su condición de liderazgo, es ejemplo de atreverse a experimentar con las nuevas tecnologías”, destacó el gobernador. “Esto es lo que nos lleva a un proceso de desarrollo académico y científico del más alto nivel”.