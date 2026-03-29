En medio del crecimiento turístico que vive Barranquilla, el hotel Sky Collection presentó oficialmente su nueva etapa tras un año de operación bajo Key 33 Hotels, bajo una propuesta renovada con la que busca posicionarse como un referente en hospitalidad, gastronomía y eventos.

El relanzamiento se dio en el marco de un cóctel que reunió a representantes de agencias de viajes locales, con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas y ampliar la red comercial del hotel.

“Estamos muy contentos de anunciar alianzas estratégicas con agencias de viajes locales, que hacen parte de la red de apoyo comercial para los hoteles”, aseguró Lukas Cortés, director comercial de Key 33 Hotels, operador del hotel.

El directivo destacó que esta nueva etapa ha significado una transformación en la propuesta del hotel. “Es la misma infraestructura, pero con otra alma. Hoy estamos convencidos de que el hotel puede posicionarse como uno de los mejores de Barranquilla”, afirmó.

Cortés también subrayó la importancia de las agencias en el crecimiento del sector: “Son un brazo extendido de la comercialización. Nos permiten llegar a nuevos mercados y fortalecer el posicionamiento del destino”.

Por su parte, Carolina Ortega, gerente general del hotel Sky Collection Barranquilla, explicó que este proceso hace parte de una visión más amplia de ciudad y desarrollo turístico.

“Más que vender habitaciones o eventos, buscamos ser parte del crecimiento de Barranquilla como destino, tanto en el segmento corporativo como en el vacacional”, señaló.

La directiva indicó que el hotel le apuesta a generar experiencias integrales para los visitantes, articuladas con otros actores del sector. “Estamos trabajando en alianzas con gremios y entidades para ofrecer paquetes que incluyan no solo el hotel, sino también experiencias en la ciudad y la región”, agregó.

En cuanto a infraestructura, el hotel cuenta con 175 suites, salones de eventos con capacidad de hasta 600 personas y un centro de convenciones, lo que lo posiciona como una opción clave para el turismo corporativo.

Uno de los pilares de esta renovación es la gastronomía. Sergio Beltrán, gerente de alimentos y bebidas de Sky Collection, destacó la diversidad de la oferta culinaria del hotel.

“Tenemos dos conceptos principales: un rooftop con una propuesta más casual para compartir, y un restaurante fine dining de cocina italiana, donde los visitantes pueden vivir una experiencia completa”, explicó.

El chef resaltó platos como la burrata al pesto, el fileto verdi y el tiramisú, así como una oferta internacional en la terraza que incluye opciones como arroces, croquetas y preparaciones con sabores caribeños.

“Al barranquillero le gusta comer sabroso, y aquí estamos apostando por platos con mucho sabor, ingredientes de calidad y una experiencia diferente”, añadió.

La oferta se complementa con una carta de coctelería que incluye sangrías, bebidas clásicas y creaciones de autor basadas en ron y tequila, además de una próxima renovación que incluirá brunch y nuevas experiencias gastronómicas.

El hotel también destaca por espacios como su terraza y el reconocido Coco Beach, con vista panorámica de la ciudad, abierto tanto para huéspedes como para visitantes.

Desde el sector turístico, el evento fue valorado como una oportunidad clave para fortalecer la oferta local. Sandra Lucía Durán Gutiérrez, ejecutiva de cuentas corporativas de Aviatur, señaló que estos acercamientos permiten conocer de primera mano los servicios disponibles.

“Para nosotros es fundamental identificar la oferta de los hoteles, sus salones y capacidades, porque eso nos permite construir mejores propuestas para nuestros clientes”, indicó.

Durán destacó que la ciudad vive un momento positivo en materia turística. “Barranquilla ha crecido mucho y ya no es solo un destino corporativo, sino también vacacional, lo que abre nuevas oportunidades para todos los actores del sector”, afirmó.

Con esta nueva etapa, Sky Collection busca consolidarse como un actor clave en la oferta hotelera de la ciudad, apostándole a la calidad del servicio, la innovación y el trabajo conjunto con el ecosistema turístico.