Luego de que medios venezolanos informaran que en las próximas horas Alex Saab será extraditado a una cárcel de Miami, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela confirmó a través de un comunicado la “deportación” del señalado testaferro de Nicolás Maduro.

¿Cuáles son los procesos contra Alex Saab que siguen abiertos en Colombia ?

En la información, divulgada por canales oficiales de la entidad, se refieren a Saab como un “ciudadano colombiano”, por lo que aseguran que se trata de un proceso de deportación y recuerdan que el polémico empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos”.

Asimismo, detallan que el proceso se efectuó este sábado 16 de mayo.

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”, se lee.

La entidad venezolana añade que “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Vale mencionar que Saab ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero el caso fue desechado en 2023 como parte de un acuerdo entre Caracas y Washington de intercambio de presos.

Captura de Alex Saab habría contado con cooperación de Delcy Rodríguez, según Reuters

Según información preliminar, Alex Saab habría permanecido tres meses detenido en El Helicoide, pero al parecer fue trasladado recientemente a Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela.

El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y luego extraditado a Estados Unidos, pero el juicio nunca se llevó a cabo.

Durante años, Alex Saab fue señalado por la justicia estadounidense como uno de los principales operadores financieros del gobierno de Nicolás Maduro y acusado de conspiración para lavar dinero y participar en esquemas de corrupción.

Sin embargo, fue liberado en diciembre de 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por diez presos en Venezuela y regresó a su país, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.