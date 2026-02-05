El empresario colombiano Alex Saab, colaborador cercano del presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, habría sido capturado en la mañana del miércoles 4 de febrero en Caracas, en una operación con fuerzas de Estados Unidos.

Palacio de Miraflores/EFE

Según ‘Caracol Radio’, que citó “fuentes de inteligencia en Estados Unidos”, Saab -quien fue hasta hace unas semanas ministro de Industrias y Producción Nacional en Venezuela- “habría sido capturado para su extradición” al país norteamericano.

La detención al parecer fue realizada en una operación conjunta de las autoridades venezolanas y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde por lavado de dinero y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser testaferro del Gobierno de Venezuela.

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de EE. UU., Joe Biden.

En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.

Instagram Nicolás Maduro El nombramiento fue confirmado por el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en Colombia también existen procesos judiciales contra el empresario nacido en en Barranquilla y de origen libanés.

Caso de Alex Saab en Colombia

La semana pasada se conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia para tumbar la absolución de Alex Saab y y de su contador, Devis José Mendoza Lapeira, de acuerdo con lo revelado por la emisora ‘La FM’.

El ente acusador apeló la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Barranquilla, señalando que no existió una adecuada valoración de las pruebas.

Saab es investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos, señalado de presuntamente haber utilizado una compañía llamada Shatex S.A., desde su calidad de representante legal y accionista, para canalizar la salida de más de 25 mil millones de pesos.

La investigación que hoy parece estar enterrada caminaba desde hacía unos 20 años atrás, cuando el ente investigador señaló a Saab de “recurrir a varias maniobras para intentar dar una apariencia de legalidad en un esquema irregular de exportaciones e importaciones”. Por ello fue acusado de lavado de activos, en los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia y estafa agravada.

Según la Fiscalía, la empresa Shatex S.A. habría sido el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realizó Saab, con ayuda de terceros, al parecer ocurridos desde 2007, cuando la mencionada empresa registró un inusual crecimiento económico de 923 %.

Además, como representante legal, miembro de la junta directiva y accionista de Shatex S.A., Saab habría manejado un esquema presuntamente irregular de exportaciones e importaciones ficticias.

En este caso, la Fiscalía asegura haber identificado una aparente doble contabilidad, entre 2007 y 2008, en esta empresa; supuestas simulaciones de importaciones para legalizar movimientos de dineros por más de $25.300 millones y un presunto flujo injustificado de dineros que provenían en su mayoría de Venezuela, entre 2004 y 2011, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones de $33.550 millones.

El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex) fue reconocido como víctima de estafa por parte de Saab luego de que este, en calidad de representante legal de la empresa Shatex S.A., presentara una factura falsa de exportación y la entidad financiera desembolsara 410 millones de pesos a favor de la compañía del empresario.

Por ello, fue condenado a 84 meses de prisión. Por otro lado, el Tribunal confirmó la absolución de Devis José Mendoza Lapeira al no encontrar pruebas suficientes que lo vincularan directamente con la conducta delictiva.

Sin embargo, Alex Saab no fue a prisión porque ofreció indemnizar a la víctima y logró acceder a la extinción de la pena por reparación integral.

Por otro lado, la Fiscalía también apeló ante los tribunales para mantener el embargo sobre los bienes de Saab en Barranquilla. Esto luego de que un juez penal del circuito especializado de extinción de dominio de Barranquilla ordenara a la SAE devolver a Alex siete propiedades, valoradas en más de $35 mil millones y ocupadas en julio de 2020.

La Fiscalía asegura que sí hay suficientes elementos para probar que estos bienes estarían a nombre de una sociedad aparentemente fachada y conocida como Dubera S.A.S.