Además de la captura de Alex Saab, registrada en la madrugada de este miércoles 4 de febrero durante un operativo coordinado entre autoridades de Venezuela y Estados Unidos, se confirmó también la detención de Raúl Gorrín, empresario venezolano que ha sido vinculado como presunto testaferro del gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, ambos empresarios permanecen bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras se adelantan conversaciones relacionadas con una posible extradición a territorio estadounidense.

¿Quién es Raúl Gorrín?

De acuerdo con su perfil oficial, Raúl Antonio De La Santísima Trinidad Gorrín Belisario “nació en Caracas el 22 de noviembre de 1968”. Es propietario del canal de televisión Globovisión, además de contar con una empresa aseguradora en Venezuela y múltiples bienes inmuebles en Estados Unidos.

Por otro lado, Gorrín Belisario ha sido objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos., por el presunto pago de sobornos que ascenderían hasta los 159 millones de dólares a funcionarios venezolanos.

Asimiso, en agosto de 2017 fue acusado en el distrito sur de Florida por conspirar para violar la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero (FCPA), además de enfrentar cargos por conspiración para lavado de activos y nueve cargos adicionales relacionados con este delito.

Según el expediente, Gorrín habría entregado millonarios sobornos a dos altos funcionarios del país vecino con el fin de obtener autorización para realizar operaciones de cambio de divisas a tasas preferenciales establecidas por el Gobierno venezolano.

El esquema de corrupción

Los documentos señalan que el empresario realizó múltiples transferencias de dinero hacia y desde cuentas controladas por funcionarios. También se indica que asumió gastos asociados a bienes de alto valor como jets privados, yates, residencias de lujo, caballos de competencia, relojes exclusivos y hasta una marca de moda.

Para encubrir estas operaciones, Gorrín habría utilizado varias empresas fachada. Además, presuntamente participó en la adquisición del Banco Peravia, en República Dominicana, entidad que habría sido usada para lavar los sobornos y las ganancias obtenidas mediante este entramado financiero.

Otros señalamientos

Informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que “Gorrín pagó sobornos para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que se tradujo en cientos de millones de dólares de beneficios”.

Finalmente, las autoridades estadounidenses sostienen que la red de corrupción incluyó “dinero en efectivo a granel escondido en cajas de cartón, empresas fantasma en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales presuntamente enviadas por Gorrín para comprar múltiples jets privados y yates, y para financiar una línea de moda de alta gama en el sur de Florida”.