La audiencia judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue reprogramada para el 26 de marzo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, tras una solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos. La diligencia estaba prevista inicialmente para el 17 de marzo.

La Fiscalía argumentó que el aplazamiento permitirá resolver dificultades logísticas, evitar conflictos de agenda y completar el intercambio de pruebas entre las partes. El pedido fue presentado ante el juez Alvin Hellerstein y contó con el consentimiento de la defensa de los acusados.

Según documentos judiciales, el tiempo adicional también permitirá a los abogados analizar el material probatorio y definir las mociones previas al juicio que podrían presentar.

La audiencia de Nicolás Maduro no corresponde al juicio como tal, sino a una fase preliminar del proceso penal, en la que se revisan aspectos procedimentales y el estado del caso.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 y trasladados a Estados Unidos, donde permanecen detenidos en una prisión federal en Nueva York mientras avanza el proceso judicial.

El exmandatario enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos federales, mientras que Flores también es procesada dentro de la misma investigación.

Ambos se declararon no culpables durante sus primeras comparecencias ante la justicia estadounidense.

Con la nueva fecha fijada, esta audiencia servirá para avanzar en la organización del proceso, revisar el intercambio de pruebas y establecer los próximos pasos del calendario judicial.

El caso continúa bajo la jurisdicción del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político y judicial en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.