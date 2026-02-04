La reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca abrió un nuevo escenario diplomático que podría impactar las sanciones y la agenda de cooperación bilateral, según afirmó este miércoles el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

El diplomático calificó el encuentro como “extraordinario” y destacó que el diálogo se centró en temas estratégicos como la lucha contra el narcotráfico, el crimen transnacional y la situación de Venezuela.

El embajador explicó que el encuentro entre Petro y Trump permitió establecer un tono de diálogo basado en intereses comunes, pese a las diferencias políticas entre ambos líderes.

Según García-Peña, la conversación se enfocó en fortalecer la cooperación entre Colombia y Estados Unidos, especialmente en la lucha contra las drogas y en la estabilización regional. “Tuvimos una conversación maravillosa sobre compromisos que compartimos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y las oportunidades para colaborar en la estabilización de Venezuela”, precisó García-Peña en diálogo con ‘Blu Radio’.

El diplomático señaló que asuntos relacionados con sanciones o medidas restrictivas no fueron abordados directamente durante la reunión, aunque consideró que el clima de entendimiento podría influir en decisiones futuras.

“Trump entendió que este señor no solo no es narcotraficante, sino que es nuestro principal aliado en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, estoy confiado en que esa exclusión de la lista será una consecuencia lógica de esta nueva etapa”, manifestó García-Peña.

¿De qué hablaron Trump y Petro durante su reunión en Washington?

Uno de los ejes centrales del diálogo fue la política antidrogas. De acuerdo con el embajador, el presidente Petro expuso la estrategia colombiana de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con participación de las comunidades campesinas.

En ese contexto, se reafirmó el compromiso del país de erradicar 30.000 hectáreas de hoja de coca durante el año, en el marco de acuerdos con comunidades de regiones como Putumayo, Nariño y el Catatumbo.

Este enfoque, basado en el desarrollo rural y la acción contra las estructuras criminales, fue uno de los puntos de convergencia entre ambos gobiernos.

La situación de Venezuela también ocupó un lugar relevante en la conversación entre Petro y Trump. Según García-Peña, se abordó el potencial de Colombia para apoyar la recuperación del sector energético venezolano: “Trump se dio cuenta de que para sacar el petróleo de Venezuela necesitan energía eléctrica y que los únicos que pueden ayudar en eso son los colombianos”.

El embajador indicó que se discutió la posibilidad de revisar sanciones que afectan proyectos de cooperación entre empresas como Ecopetrol y PDVSA, así como iniciativas relacionadas con Monómeros.

Según García-Peña, Trump “dijo literalmente: ‘No entiendo por qué establecimos esas sanciones’, y pidió a Marco Rubio que las evaluara. Incluso preguntó si Venezuela estaría de acuerdo en que se levantaran”.

Este escenario podría abrir oportunidades para la integración energética regional y el fortalecimiento de la cooperación entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos.

El encuentro entre Petro y Trump dejó señales de acercamiento político y la apertura de un canal de comunicación directa entre ambos líderes, lo que, según el embajador, representa un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

García-Peña destacó que la reunión evidenció la posibilidad de construir acuerdos sobre coincidencias estratégicas, más allá de las diferencias ideológicas. “Lo más maravilloso fue ver cómo dos presidentes con posiciones distintas pudieron construir sobre sus coincidencias y no sobre sus diferencias”, dijo a ‘Blu’.