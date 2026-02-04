BOGOTÁ. Desde distintos sectores políticos, sobre todo exdiplomáticos, y gremios económicos, se lanzaron distintas opiniones en las redes sociales sobre el encuentro del pasado martes entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, advirtió que “en las reuniones entre mandatarios USA-Colombia, nuestros presidentes se traían: helicópteros, recursos, cooperación, inversión extranjera, etc. Hoy nos tenemos que conformar con una gorra vieja. Esto se debe al tiempo perdido y los desatinos bravucones de Petro. Sin embargo, le valoramos a Petro el tono sobrio y cuerdo que seguramente tuvo”.

El precandidato presidencial y exministro Juan Fernando Cristo destacó la labor del embajador de Colombia en Estados Unidos: “La tarea discreta, digna y profesional de Daniel García Peña y todo su equipo, en Washington, durante un año muy difícil y con varias crisis en las relaciones bilaterales, demuestra que la diplomacia profesional es el camino. Hoy, con unos canales directos entre los presidentes Trump y Petro, arranca una nueva etapa en la que la cooperación para fortalecer la seguridad en la frontera con Venezuela será clave. Felicitaciones a un señor embajador”.

El candidato al Senado por Cambio Radical y expresidente del CNE, César Lorduy, subrayó que “el presidente Petro en Caracol Radio manifestó que durante la conversación con el presidente Trump se destacó el papel estratégico que podría asumir Ecopetrol, así como la articulación con activos del grupo PDVSA, entre ellos Monómeros”.

El precandidato presidencial y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, cuestionó: “Como embajador ante los Estados Unidos, conocí a Trump, lo conozco. Petro ha tenido que arrodillarse a una visita sin protocolo diplomático después de poner en riesgo la seguridad de nuestro país por sus rabietas mediáticas. Nuestro mayor aliado comercial no tiene debilidades o tiempo para líderes débiles. Nuestro país saldrá mal librado del tema”.

Entre tanto, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, afirmó que es “de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos”.

El precandidato presidencial y exsenador David Luna celebró “los buenos resultados de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Siempre lo he sostenido: la diplomacia es el camino correcto. Si esta actitud de diálogo y sensatez hubiera primado desde el inicio, Colombia se habría evitado muchos problemas innecesarios. El país gana cuando hay cabeza fría, respeto entre naciones y voluntad de construir acuerdos”.

La congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar aseguró que “en la Casa Blanca el presidente Trump le leyó la cartilla a Petro, sin ambigüedades. Gracias a Dios, en mayo los colombianos elegirán un nuevo presidente y todo apunta a que la democracia en Colombia seguirá firme”.

Y el precandidato presidencial, excanciller y ex embajador en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, comentó que “la reunión entre los presidentes Petro y Trump dejó resultados concretos. Se restableció el diálogo directo y de alto nivel entre ambos gobiernos. El diálogo y la diplomacia prevalecieron a pesar de las diferencias. En un mundo en tensión primó lo que nos une: la libertad, el respeto y la búsqueda de soluciones. El balance es muy positivo para Colombia”.