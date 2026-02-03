Una hora después del encuentro este martes entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, este último publicó la imagen de una especie de recordatorio con foto de la reunión en el que el mandatario estadounidense suscribe de su puño y letra: “Gustavo: Un gran Honor. Amo a Colombia”.

Previamente, el jefe de Estado colombiano publicó un críptico mensaje en su cuenta de X.

“Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...”, ‘trinó’.

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

El pronunciamiento abre interrogantes sobre el resultado del encuentro de los dos líderes nacionales, de ideologías antagónicas.

Pese a que se dispusieron micrófonos en la Casa Blanca para declaraciones a la prensa, a última hora se anunció por parte de Washington que se emitiría la información por los canales oficiales.

La relación durante el último año entre Colombia y Estados Unidos ha venido de mal en peor, por roces frente al trato a migrantes, la lucha contra el narcotráfico y la captura de Nicolás Maduro.

No obstante, hace un par de semanas, con una llamada entre los dos mandatarios, que además resultó en esta cita para este martes, se había abierto un canal de diálogo sobre el que aún no se ha informado claramente el desenlace en torno a las relaciones bilaterales.

Alrededor de dos horas duró la reunión este martes entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, para la que el mandatario colombiano llevó una carpeta de cifras en la que se leía “aliados número uno contra terroristas”.

“Finaliza a esta hora el diálogo de alto nivel entre el jefe de Estado colombiano y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca”, publicó la Casa de Nariño pasadas la 1 de la tarde tras el encuentro que se inició a eso de las 11 de la mañana.

Petro, ataviado con un traje gris oscuro y una corbata de mariposas amarillas, y Trump, de azul oscuro y corbata roja a rayas, se reunieron en en Washington junto con las delegaciones de ambas naciones.

Petro estuvo acompañado de la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García Peña y el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.

Y Trump fue respaldado por el senador republicano Bernie Moreno, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente J. D. Vance.

En las fotos entregadas en la redes sociales de Bogotá y Washington se les ve dialogando en escenas tanto sonrientes como de gestos de circunspección. Los temas a tratar, según había trascendido previamente, serían el narcotráfico, la seguridad, los migrantes y Venezuela.

Petro y su delegación le llevaron como regalos al mandatario y la primera dama estadounidense café y chocolate de los programas de sustitución, entre otros obsequios.

A esta hora se esperaba que se ofrecieran declaraciones en la Casa Blanca, pues se habían dispuesto micrófonos para la prensa en el palacio presidencial estadounidense, pero la portavoz de Washington anunció que la información se entregaría a través de los medios oficiales.

En un par de camionetas negras y un minuto antes de las 11 de la mañana, hora pactada para la cita este martes, llegó Petro a la entrada principal de la Casa Blanca para su reunión con su homólogo estadounidense tras un año de relaciones complicadas entre ambos países.

Presidencia

Trump dijo en la últimas horas que Petro había cambiado su discurso luego de la captura de Nicolás Maduro, meses después de descertificar al gobierno, de quitarles la visa a varios funcionarios de la Casa de Nariño y de incluir al jefe de Estado, a parte de su familia y gabinete en la Lista Clinton, de terroristas y narcotraficantes. Trump además había tildado a Petro de narcotraficante.

Petro en los últimos días cuestionó los bombardeos del pasado 3 de enero en Venezuela, calificó como un “secuestro” la captura del presidente Nicolás Maduro y pidió que el dictador del régimen fuese juzgado por “las tres américas”. Antes, había criticado los bombardeos en el mar Caribe, el genocidio en Gaza y el trato a los migrantes, entre otros asuntos.