Tras la reunión de alrededor de dos horas este martes entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, el mandatario colombiano publicó un críptico mensaje en su cuenta de X.

Leer más: En vivo| Reunión del presidente Donald Trump y Gustavo Petro: tras casi dos horas, finalizó el encuentro en la Casa Blanca

“Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...”, ‘trinó’ el jefe de Estado colombiano.

El pronunciamiento abre interrogantes sobre el resultado del encuentro de los dos líderes nacionales, de ideologías antagónicas.

Pese a que se dispusieron micrófonos en la Casa Blanca para declaraciones a la prensa, a última hora se anunció por parte de Washington que se emitiría la información por los canales oficiales.

La relación durante el último año entre Colombia y Estados Unidos ha venido de mal en peor, por roces frente al trato a migrantes, la lucha contra el narcotráfico y la captura de Nicolás Maduro.

Ver también: Desarticulan la organización delincuencial ‘Los Turistas’, dedicada al hurto de celulares en la región Caribe

No obstante, hace un par de semanas, con una llamada entre los dos mandatarios, que además resultó en esta cita para este martes, se había abierto un canal de diálogo sobre el que aún no se ha informado claramente el desenlace en torno a las relaciones bilaterales.

Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?... pic.twitter.com/R6ti5e9zzK — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026