El expresidente Álvaro Uribe lanzó una serie de dardos contra el candidato presidencial Iván Cepeda y la gestión del Gobierno Petro frente a la política educativa. Desde su cuenta de X, el exmandatario afirmó que buscan acabar con educación privada.

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Uribe aseguró que Petro y Cepeda estarían manejando la universidad “como un apéndice de la Presidencia”.

El exjefe de Estado también cuestionó que desde el gobierno Petro se estarían impulsando medidas que afectarían a este sector educativo, con nuevos impuestos y reformas que supuestamente debilitarían su funcionamiento.

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“Petro-Cepeda, quieren acabar con la educación privada, cobran impuesto de patrimonio a la universidad privada. Además, manejan la Universidad Nacional como un apéndice de la Presidencia. El edificio de la cultura, sus obras las comenzó el Gobierno Duque”, escribió en redes sociales.

Petro-Cepeda, quieren acabar con la educación privada, cobran impuesto de patrimonio a la universidad privada.

Además manejan la Universidad Nacional como un apéndice de la Presidencia. El edificio de la cultura, sus obras las comenzó el Gbno Duque — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 4, 2026

Las declaraciones de Uribe se dan en medio de la contienda política por la presidencia 2026.

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Vale mencionar que la Corte Constitucional suspendió el pago que debían hacer las entidades sin ánimo de lucro del impuesto al patrimonio.