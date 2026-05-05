El expresidente Álvaro Uribe lanzó una serie de dardos contra el candidato presidencial Iván Cepeda y la gestión del Gobierno Petro frente a la política educativa. Desde su cuenta de X, el exmandatario afirmó que buscan acabar con educación privada.
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Uribe aseguró que Petro y Cepeda estarían manejando la universidad “como un apéndice de la Presidencia”.
El exjefe de Estado también cuestionó que desde el gobierno Petro se estarían impulsando medidas que afectarían a este sector educativo, con nuevos impuestos y reformas que supuestamente debilitarían su funcionamiento.
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“Petro-Cepeda, quieren acabar con la educación privada, cobran impuesto de patrimonio a la universidad privada. Además, manejan la Universidad Nacional como un apéndice de la Presidencia. El edificio de la cultura, sus obras las comenzó el Gobierno Duque”, escribió en redes sociales.
Las declaraciones de Uribe se dan en medio de la contienda política por la presidencia 2026.
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Vale mencionar que la Corte Constitucional suspendió el pago que debían hacer las entidades sin ánimo de lucro del impuesto al patrimonio.