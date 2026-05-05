Este lunes 4 de mayo se presentó una explosión en la que nueve mineros que permanecían atrapados en la mina La Trinidad en Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, perdieron la vida, mientras que otros seis trabajadores resultaron heridos y fueron rescatados.

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Las primeras versiones entregadas por las autoridades indican que el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde. Entre las hipótesis que se manejan está la posible acumulación de gases dentro del socavón, lo que habría provocado la detonación.

Hacia la 1:00 a. m. de este martes, la Alcaldía de Sutatausa emitió un comunicado oficial en el que dio a conocer la identidad de las víctimas mortales, tragedia que enluta a nueve familias del municipio.

“La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Jhonatan Ojeda, expresa su profunda tristeza y solidaridad con las familias de los mineros que lamentablemente fallecieron en el día de hoy en el accidente de la mina La Trinidad”, expresó la Alcaldía municipal.

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Según el informe entregado por el gobierno local, los fallecidos son:

Crisanto Balanta.

Osvaldo Barrera Mojica.

Fredy Albeiro Bucuru Acosta.

Blas María Chivita Choachi.

José Hernando Mojica Martínez.

Carlos Edilson Prada Fuentes.

Wilmer Yesid Prada Rincón.

Eduar Ferney Trochez Guejía.

Rodolfo Romero.

Y manifestaron pronta recuperación a los seis heridos. “Asimismo, extendemos nuestros deseos de pronta recuperación a los mineros sobrevivientes, esperando su pronta mejoría y bienestar”.