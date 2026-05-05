Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La trinidad en Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca.
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que aún se adelantan labores de atención y verificación en la zona con el acompañamiento de los organismos de socorro.
“Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias”, escribió el mandatario local desde su cuenta de X.
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El funcionario señaló que seis personas heridas que se encontraban el lugar fueron trasladadas al Hospital Regional El Salvador de Ubaté para su valoración médica.
Los trabajadores quedaron atrapados este lunes 4 de mayo en una mina por una explosión provocada, al parecer, por acumulación de gases.
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La Alcaldía de Sutatausa también envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas y reveló sus identidades.
- Crisanto Balanta Sandobal
- Osvaldo Barrera Mojica
- Fredy Albeiro Bucuru Acosta
- Blas María Chitiva Choachi
- José Hernando Mojica Martínez
- Carlos Edilson Prada Fuentes
- Wilmer Yesid Prada Rincón
- Eduar Ferney Trochez Guejia
- Rodolfo Romero
Finalmente, la alcaldía municipal agradeció al grupo de Salvamento Minero y a los diferentes cuerpos de socorro que participaron activamente en las labores de búsqueda y rescate.