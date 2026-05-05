Las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La trinidad en Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, indicó que aún se adelantan labores de atención y verificación en la zona con el acompañamiento de los organismos de socorro.

“Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias”, escribió el mandatario local desde su cuenta de X.

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El funcionario señaló que seis personas heridas que se encontraban el lugar fueron trasladadas al Hospital Regional El Salvador de Ubaté para su valoración médica.

Fueron encontrados sin vida los 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La Trinidad, en #Sutatausa. Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias.



Las otras 6 personas que hacían parte del turno… — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 5, 2026

Los trabajadores quedaron atrapados este lunes 4 de mayo en una mina por una explosión provocada, al parecer, por acumulación de gases.

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La Alcaldía de Sutatausa también envió un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas y reveló sus identidades.

Crisanto Balanta Sandobal

Osvaldo Barrera Mojica

Fredy Albeiro Bucuru Acosta

Blas María Chitiva Choachi

José Hernando Mojica Martínez

Carlos Edilson Prada Fuentes

Wilmer Yesid Prada Rincón

Eduar Ferney Trochez Guejia

Rodolfo Romero

Finalmente, la alcaldía municipal agradeció al grupo de Salvamento Minero y a los diferentes cuerpos de socorro que participaron activamente en las labores de búsqueda y rescate.