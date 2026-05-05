El Gobierno nacional buscará dialogar con el de Ecuador luego de que ese país anunciara que reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos, apenas cuatro días después de que entrara en vigor la tasa del 100 % impuesta por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

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“Buscaremos nuevamente hablar con ellos para, ojalá, poder restablecer las relaciones, reducir esos aranceles y volver al flujo comercial que teníamos”, expresó este lunes la canciller Rosa Villavicencio a periodistas.

La ministra señaló que el Gobierno nacional estuvo “siempre intentando hablar” con el de Ecuador y agregó que la decisión del país vecino de reducir los aranceles está motivada por “la situación interna de desabastecimiento y de necesidad económica y social”.

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El Gobierno de Ecuador anunció este lunes que reducirá al 75 % los aranceles que había subido el sábado al 100 % por decisión de Noboa al considerar que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera.

La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, responde a la “apertura” del Gobierno de Ecuador de “avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad” para promover “una mayor articulación entre ambos países” y fortalecer “el desarrollo de la zona fronteriza”, según Quito.

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Las tensiones entre los dos países se han intensificado en los últimos meses por los cruces de acusaciones entre ambos presidentes sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

El Gobierno de Ecuador anunció en febrero la imposición de un arancel inicial del 30 % a varios productos colombianos, medida que fue ampliándose de forma escalonada hasta alcanzar el 100 % para un amplio grupo de bienes desde el 1 de mayo.

Ecuador justificó la medida en la necesidad de proteger su producción nacional y en cuestionamientos a la cooperación de Colombia para cuidar la zona limítrofe en la que proliferan distintos grupos de las disidencias de las Farc y bandas de narcotraficantes.

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Colombia ha manifestado su rechazo a estas medidas por considerarlas contrarias a los acuerdos comerciales vigentes en la Comunidad Andina y evaluado acciones diplomáticas y comerciales, incluida la posibilidad de acudir a mecanismos de solución de controversias y reforzar controles a importaciones, y aunque inicialmente respondió con aranceles, no los ha elevado al 100 %.

En medio de esas diferencias, los dos gobiernos llamaron a consultas el mes pasado a sus embajadores en Bogotá y Quito.