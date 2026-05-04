Pese a que aún no ha sido elegida, la candidata Paloma Valencia ya teje alianzas internacionales en un eventual gobierno suyo. La aspirante por el Centro Democrático sostuvo una conversación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que hablaron sobre la violencia en la frontera y sobre la guerra comercial que libran ambos países.

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De acuerdo a Valencia, la conversación tuvo lugar la mañana de este lunes y le habló de la voluntad de cooperación para minimizar la amenaza narcotraficante que se ciñe en esta parte de Colombia.

“Le expresé (a Noboa) que si llegaba a ser elegida presidenta de Colombia teníamos toda la voluntad de cooperar con él para erradicar la violencia en nuestras fronteras, para combatir el narcotráfico y el terrorismo”, aseguró la senadora a través de un video.

Asimismo, indicó que le explicó “el enorme dolor que ha causado” por el aumento de aranceles a productos colombianos hasta en un 100 % y la respuesta del gobierno Petro de también subirlos a los productos ecuatorianos. Señaló que los mayores afectados son los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

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“Nuestros campesinos, nuestros comerciantes, nuestros transportadores la están pasando muy mal. Me alegra y le agradezco que acaba de sacar un comunicado donde reduce ese 100 % de aranceles a un 75 %. Es una muestra de buena voluntad del presidente Noboa y la certeza de que en el próximo gobierno arreglaremos ese problema”, cerró.

Ciertamente el Gobierno de Ecuador anunció que reducirá al 75 % los aranceles a productos colombianos, según detalló la Presidencia en un comunicado, apenas cuatro días después de que entrara en vigor la tasa del 100 %.

La medida, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, responde a la “apertura” del Gobierno de Ecuador de “avanzar en mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad” para promover “una mayor articulación entre ambos países” y fortalecer “el desarrollo de la zona fronteriza”.

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Las tensiones entre Bogotá y Quito se han intensificado en los últimos meses tras cruces de acusaciones entre ambos presidentes sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

La guerra comercial comenzó el pasado mes de enero pasado, cuando Noboa anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una “tasa de seguridad” del 30 % a las importaciones colombianas hasta que “exista un compromiso real” de Bogotá para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Colombia respondió con una medida parecida, de manera que cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos.

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Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos y subió en marzo los aranceles al 50 %.