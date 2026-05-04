Menos de un mes resta para que los puestos de votación abran en el país para elegir el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030. Serán 13 los candidatos que se disputarán la elección el próximo 31 de mayo, fecha de la primera vuelta, o el 21 de junio, en caso de segunda vuelta.

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Según datos de la Registraduría Nacional, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior. De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

En Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

Por su parte, en el exterior 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo.

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Otra de las preocupaciones de los colombianos es si fueron escogidos como jurados de votación para estas presidenciales. La entidad encargada de la logística electoral aún no hecho el consolidado de los ciudadanos escogidos para tal fin.

Solo será a partir de este 7 jueves de mayo cuando se dé a conocer el listado definitivo producto del sorteo con el que escogerán al azar estos jurados. Cabe recordar que estas personas son escogidas mediante sorteo en un acto público, el cual se realiza en presencia de los delegados del Ministerio Público y los representantes de las agrupaciones políticas, así como de los actores del proceso electoral que tengan interés en presenciar el sorteo de los jurados de votación.

Este sorteo se realiza a través de un software que tiene en sus bases de datos listados de ciudadanos pertenecientes a entidades, instituciones educativas públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organismos sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica que previamente la Registraduría solicitó.

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Recuerde que a partir del próximo jueves podrá consultar si resultó elegido o no en la página web de la Registraduría digitando su número de cédula en el apartado designado para ello. Además, puede acercarse a las diferentes sedes de la entidad del país y allí podrán ver publicadas las resoluciones de nombramiento de jurados de votación.