La edición 2026 de La Solar prometía ser una de esas noches inolvidables en Medellín, pero terminó siéndolo por las razones equivocadas. Lo que comenzó como una cita llena de expectativa el pasado 2 de mayo, se transformó con el paso de las horas en una pesadilla logística.

Le puede interesar: Karol G amplía su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ tras venta millonaria de boletas

Retrasos interminables, escenarios vacíos y artistas principales que nunca aparecieron dejaron a miles de asistentes con el sinsabor de haber invertido tiempo y dinero en un evento que no cumplió lo prometido.

Un cronograma que se rompió desde temprano

El problema no fue solo de cierre; las alarmas empezaron a sonar desde la tarde. En el escenario Jumbo, el público esperaba a J Álvarez a las 7:00 p. m., pero se encontró con la sorpresa de que ni siquiera el show anterior, el de Hamilton, había comenzado. Esa hora de retraso inicial fue el primer eslabón de una cadena de errores que la organización nunca pudo detener.

Vea aquí: De 800 profesores a 86 caminantes: la marcha que cambió la educación pública en Colombia llega al cine

La situación empeoró durante la preparación del set de Yandel. El montaje de su formato sinfónico tomó mucho más tiempo de lo previsto, empujando el resto de la agenda al abismo. Para cuando Álvaro Díaz logró subirse a la tarima, ya era madrugada, y el horario oficial era apenas un recuerdo lejano.

Tensión en tarima y menores de edad en el ojo del huracán

Uno de los momentos más incómodos de la noche ocurrió por el manejo del público joven. Aunque los adolescentes debían evacuar el sitio antes de las 12:00 de la noche, muchos seguían allí entrada la madrugada. La situación llegó al límite durante el show de Mora, cuando funcionarios de la Alcaldía intervinieron para desalojar esa zona.

Lea también: Crean IA que puede generar moléculas nuevas

El artista no ocultó su fastidio y, frente a miles de personas, cuestionó abiertamente la organización del festival. No fue el único afectado: Myke Towers también habría tenido que recortar su presentación para intentar salvar algo del tiempo perdido, mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso.

El cansancio venció a la paciencia: “Hay días en los que las cosas no salen”

Cerca de las 4:00 de la mañana, el panorama era desolador para muchos. Sin noticias claras sobre DJ Snake, uno de los actos más esperados, cientos de personas decidieron irse a casa por puro agotamiento. La rabia se trasladó de inmediato a las redes sociales, donde los asistentes empezaron a asesorarse para exigir reembolsos.

En otras noticias: Muere Josefina Cassiani, guardiana de la cocina tradicional barranquillera

“Con fundamento en el Artículo 7 (Garantía legal) y el Artículo 11 de la Ley 1480 de 2011 solicite mi reembolso a Tu boleta”, comentaba un usuario indignado, mientras otros criticaban que el cambio de locación al Parque Norte ya vaticinaba problemas.

Ante la crisis, la organización de La Solar publicó un comunicado admitiendo que fallas técnicas en el escenario principal arruinaron la experiencia.

No deje de leer: Estudio revela que ver comida en redes sociales podría reducir el hambre real

Con un tono de resignación, el equipo del festival afirmó: “A nuestros fans... sabemos lo que esto significa para muchos de ustedes, ya que detrás de cada entrada hay tiempo, energía e ilusión”. Al final, cerraron con una frase que resume el sentimiento de la jornada: “Hay días en los que las cosas simplemente no salen como se sueñan”.