Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el FBI, logró la captura de un ciudadano mexicano señalado como enlace del Cártel de Sinaloa en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

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El sujeto fue identificado como Jorge Espinoza Peña, conocido como alias de Alex, quien es requerido en extradición por una corte federal de Estados Unidos, para que responda por cargos relacionados con tráfico de drogas ilícitas, específicamente fentanilo.

Policía Nacional /Cortesía

De acuerdo con las autoridades, Espinoza Peña había llegado a Colombia para esconderse de los controles en Sinaloa, así como para fortalecer las alianzas delincuenciales con estructuras criminales en el país.

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Vale mencionar que alias Alex sería enlace financiero y logístico del grupo delincuencial mexicano, facilitando la circulación de fentanilo hacia distintos mercados, especialmente Norteamérica.

Las autoridades indicaron que los dineros producto del tráfico de fentanilo era reinvertido para fortalecer las operaciones del Cártel de Sinaloa.

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Sobre esta captura, el teniente coronel Ferney Martín Romero, subdirector encargado de Investigación Criminal, indicó que “se mantiene una coordinación permanente con agencias extranjeras para ubicar y capturar a los responsables de estas estructuras”.

Por el momento, alias Alex permanecerá en manos de la justicia colombiana mientras se adelantan los procesos requeridos para su extradición a Estados Unidos.