La tragedia ocurrida este domingo en la ciudad Popayán en un accidente con vehículo gigante del tipo ‘Monster Truck’, cuya conductora perdió el control en una exhibición y atropelló a decenas de personas que estaban entre el público, ya deja tres personas muertas.

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En un principio se había informado de dos muertos, pero en la noche del mismo día el alcalde de la capital del Cauca, Juan Carlos Muñoz, dio un nuevo balance sobre lo ocurrido.

“Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos. Desde el primer momento, como alcalde, he dispuesto toda la capacidad institucional al servicio de las víctimas y sus familias. Estamos articulados con la red hospitalaria, los organismos de socorro y las autoridades para garantizar una atención oportuna, humana y digna en medio de esta difícil hora. He dado instrucciones claras para que se adelante una investigación rigurosa. Estos hechos, que jamás debieron suceder, serán esclarecidos con total responsabilidad y transparencia”, publicó el mandatario local.

El accidente ocurrió en el Boulevard Rose, un sector de ocio y recreación de Popayán, cuando, por causas que se desconocen, la persona que conducía el ‘Monster Truck’ en una acrobacia no pudo controlarlo y se salió de la pista, llevándose por delante a decenas de personas antes de chocar con un poste.

La Secretaría de Salud de Popayán había informado en un principio entre las víctimas mortales están un menor de edad que murió en el lugar del accidente y uno de los heridos que falleció en el hospital Susana López de Valencia.

Las autoridades investigan si el accidente fue causado por una falla mecánica o por impericia de la mujer que conducía el vehículo en la exhibición.