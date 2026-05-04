En medio de operativos adelantados por la Policía Nacional en Soledad se logró la captura de 8 personas señaladas de pertenecer a la Grupo Delincuencial Común Organizado ‘los Costeños’.

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Las autoridades realizaron 10 diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Central, Villa Selene y Nueva Esperanza, ubicados en el municipio antes mencionado, donde hallaron a los sujetos acusados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, los detenidos por orden judicial se dedicaban al expendio de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo, utilizando diferentes inmuebles como centros de acopio, dosificación y distribución de sustancias ilícitas.

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Además, revelaron que los capturados registran un total de 33 anotaciones judiciales por diversos delitos, y que la organización generaba ingresos ilícitos cercanos a los $50 millones mensuales producto de esta actividad ilegal.

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“Este resultado hace parte del fortalecimiento de las acciones institucionales contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, reiterando el compromiso de la Policía Nacional en la lucha frontal contra este fenómeno delictivo”, dijo el General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.