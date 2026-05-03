Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en la madrugada de este domingo 3 de mayo en la Vía 40, a la altura de la calle 67, cercano a la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC Barranquilla’.

De acuerdo con información que se divulgó en redes sociales, usuarios de la vía alertaron sobre la presencia de un hombre tendido en plena calzada. Al verificar la situación, se confirmó que el motociclista había fallecido en el lugar.

Las primeras versiones indicaron que el conductor, un hombre que aún no ha sido identificado, habría perdido el control de la motocicleta, al parecer por exceso de velocidad, impactando violentamente contra un poste de iluminación.

Las autoridades se desplazaron al sitio para adelantar la inspección técnica del cadáver y establecer las circunstancias exactas del siniestro. Se espera que en las próximas horas se conozca la identidad de la víctima.