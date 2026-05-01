Un nuevo homicidio se registró en la localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque a bala en el barrio Siete de Abril.

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El hecho ocurrió hacia las 2:58 de la tarde de este jueves 30 de abril, cuando Jonatan Ramírez Barrios, de 43 años, fue atacado en repetidas ocasiones por un sujeto armado. Gravemente herido, fue trasladado al centro asistencial Santa María, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró en la parte externa de una tienda, ubicada en la carrera 4 Sur con calle 68, en momentos en que la víctima se disponía a sentarse sobre el andén.

En ese instante, fue abordado por un individuo que descendió de una motocicleta y, tras desenfundar un arma de fuego, le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Las autoridades indicaron que, tras labores de verificación, se estableció que el hoy occiso era hermano de Juan Carlos Barrios Ortiz alias Caser, señalado como presunto autor de un homicidio ocurrido en ese mismo sector el pasado 20 de marzo de 2026.

‘Caser’ habría asesinado con un arma cortopunzante a un hombre identificado como Daniel Alonso Sanjuan Pérez, de 42 años, en medio de un presunto intento de hurto.

Según versiones de habitantes del sector, Sanjuan habría sido abordado por un sujeto que intentaba despojarlo de sus pertenencias. En medio de un forcejeo, el agresor lo atacó con un arma blanca.

EL HERALDO conoció que Ramírez Barrios registraba tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.

En la zona donde ocurrió el crimen tiene injerencia el grupo delincuencial organizado Los Costeños.

Investigadores de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantaron los actos urgentes y realizan labores de verificación, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, con el fin de esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.