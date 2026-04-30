La Policía logró la captura mediante orden judicial de un presunto sicario de la estructura delincuencial Los Pepes.

Leer más: Policía investiga amenazas por panfletos contra jueces de Puerto Colombia

El operativo fue desarrollado en la ciudad de Santa Marta, donde investigadores lograron ubicar y capturar a Juan Carlos Orozco Orozco, más conocido con el alias de ‘El Nene’, de 25 años de edad, quien se encontraba oculto en esta ciudad.

Esta persona deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

De acuerdo con las investigaciones, alias El Nene estaría involucrado en al menos nueve hechos de homicidio registrados durante el año 2026, relacionados con el control territorial de rentas criminales derivadas del tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones.

Las labores investigativas permitieron establecer que este individuo, quien se desempeñaba como sicario al servicio de Los Pepes, tendría injerencia criminal en Barranquilla y en el municipio de Galapa.

Juan Carlos Orozco Orozco alias El Nene, de 25 años de edad.

Cabe señalar que el capturado registra dos anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

El señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que este importante resultado refleja el trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, reiterando el compromiso institucional de continuar desplegando todas las capacidades investigativas y operativas para contrarrestar el homicidio, la extorsión y demás delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.