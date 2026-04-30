Para el mes de marzo del presente año, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 8,8 %, lo que representó un descenso de 0,8 puntos porcentuales si se hace la comparación con el mismo mes del año pasado cuando estaba en 9,6 %.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador confirma que todavía el desempleo se mantiene en un solo dígito.

En términos de cifras, se reveló que unas 24.3 millones de personas tienen empleo. Este número representó un aumento de 650 mil frente a marzo del año pasado.

En la actualidad, hay 2.3 millones de desempleados, sin embargo, esta cifra representó un leve descenso de 174 mil personas que salieron de esa condición.

Más allá de los datos, el máximo generador de empleo sigue siendo el ‘cuentapropismo’, ya que 457 mil consiguieron empleo bajo esta condición.

Piedad Urdinola, directora del Dane, manifestó que la tasa de desempleo de las mujeres en marzo fue de 11 %. Esto es 3,9 puntos porcentuales más que la de los hombres que estaba en 7,1 %.