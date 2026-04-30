Con una inversión que supera los 2.574 millones de pesos el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, oficializó en las últimas horas el inicio de la construcción del Centro de Vida y de Bienestar para la Persona Mayor en el municipio de Momil.

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La obra, que se ejecutará en un área de 926 metros cuadrados, garantiza espacios dignos, seguros y de alta calidad para la atención integral de las personas mayores de 60 años.

Contará con salones múltiples, áreas de atención y orientación, cocina, servicios sanitarios accesibles y zonas de esparcimiento, y debe estar lista en octubre de este 2026, pues tiene plazo de ejecución de 6 meses.

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Zuleta Bechara sostuvo que este es “un compromiso con el corazón de Momil: nuestros adultos mayores. Este Centro de Vida no es solo ladrillos y cemento, es un espacio para la dignidad, donde las personas mayores de 60 años recibirán la atención, el cariño y el bienestar que se merecen tras toda una vida de trabajo. Estamos invirtiendo en infraestructura social que transforma vidas y fortalece nuestra política pública de inclusión”.

Este nuevo espacio se convertirá en el principal eje de bienestar, mejorando significativamente la calidad de vida y acceso a servicios sociales integrales de la población adulta.

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