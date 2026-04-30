A un error humano le achacó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la inclusión de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como ‘Simón Trinidad’, a la lista de personas acreditadas como víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica.

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En el Auto CDG 06-051 del 28 de abril de 2026 se adjuntó un archivo de Excel denominado Anexo I, dicho anexo correspondía a un lista con información preliminar sobre solicitudes de acreditación que aún se encuentran en estudio y no quería decir que eran víctimas.

Allí figuraba ‘Simón Trinidad’ por lo que varios medios de comunicación replicaron la noticia de que la JEP lo había acreditado como víctima. Sin embargo, la justicia transicional aclaró que ese listado aún no “tiene efectos jurídicos ni define el reconocimiento de víctimas para participar en el Caso 06”.

“Esto se debe a que la decisión se concentra en criterios generales del proceso de acreditación y deja la identificación de las personas reconocidas al anexo. El texto del auto no incluye pronunciamientos ni desarrollos sobre situaciones individuales de esa naturaleza, que requieren un análisis especial y detallado”, explicó la JEP.

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“La JEP aclara que su solicitud de acreditación no ha sido resuelta y, precisamente, continúa en evaluación”, agregaron.

Luego de detectada la “equivocación humana”, el despacho relator del Caso 06 expidió el Auto CDG 06-056 del 29 de abril de 2026, mediante el cual se ordenó ajustar el Anexo I del Auto CDG 06 - 051 del 28 de abril de 2026 y notificar esta decisión a los solicitantes.

“El trámite de acreditación implica una revisión rigurosa de cada solicitud, sus soportes documentales y los registros administrativos disponibles. Este proceso incluye la verificación de información en múltiples fuentes, la identificación de posibles duplicidades y la evaluación individual de las pruebas aportadas”, sostuvieron.

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Asimismo, la JEP indicó que avanza en la implementación de una estrategia para resolver estas solicitudes en el menor tiempo posible, de manera que las víctimas puedan participar en el Caso 06, “garantizando la transparencia y el rigor en cada decisión”.

A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha acreditado 789 víctimas individuales y cinco sujetos colectivos en este proceso. Adicionalmente, se han recibido 700 solicitudes que están siendo analizadas.