Este viernes 01 de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Colombia y en diferentes países del mundo, una fecha destinada a rendir homenaje a la clase trabajadora y a promover la reflexión sobre sus derechos.

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Durante esta jornada suelen realizarse actos, marchas y encuentros públicos en los que se reclaman mejores condiciones laborales y garantías de trabajo digno.

El origen de esta celebración se remonta a hechos ocurridos en 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, vinculados a las protestas de obreros de la fábrica McCormick.

En ese contexto, los trabajadores exigían mejoras en sus contratos y la reducción de las extensas jornadas laborales, que podían oscilar entre 12 y 18 horas diarias. En los días previos a la gran movilización, tomó fuerza una consigna impulsada por la agrupación Noble Order of the Knights of Labor: “Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa”.

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Ante la negativa de los empleadores a aceptar las demandas, el 01 de mayo de 1886 se concretó una huelga masiva que reunió a más de 5.000 personas. Los obreros se concentraron frente a la planta de McCormick para manifestar su descontento, lo que derivó en la intervención policial tras la denuncia del propietario. La represión dejó un saldo de muertos y numerosos heridos.

En los días posteriores, las protestas continuaron y la tensión aumentó. El 4 de mayo se produjo un nuevo episodio de gran violencia conocido como la ‘Revuelta de Haymarket’. Durante estos hechos se registraron detenciones y fallecimientos, y cinco dirigentes sindicales fueron arrestados y posteriormente ejecutados, siendo recordados desde entonces como los ‘Mártires de Chicago’.

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La repercusión internacional de estos acontecimientos fue inmediata y generó una fuerte condena en distintos países. Años más tarde, en 1919, la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció de manera formal la jornada laboral de ocho horas como estándar, un avance clave en la regulación de los derechos de los trabajadores.