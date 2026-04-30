El levantamiento de pesas colombiano ha vuelto a inscribir su nombre en las páginas doradas del deporte internacional. Durante el Campeonato Panamericano de Pesas 2026 celebrado en Panamá, Yeison López se consolidó como la figura indiscutible de la disciplina al establecer tres nuevos récords mundiales en la categoría de 88 kilogramos.

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El atleta, que ya venía de ser reconocido como el Deportista del Año en Colombia en 2025, demostró un crecimiento técnico y físico excepcional. López alcanzó la gloria tras registrar 181 kilogramos en el arranque y 216 kilogramos en el envión, logrando una marca total de 397 kilogramos.

El rendimiento del pesista de 26 años no solo le otorgó la medalla de oro, sino que significó una superación personal notable. López logró pulverizar sus registros anteriores, que se situaban en 177 kg para el arranque y 387 kg en el total combinado. Este ascenso sostenido lo posiciona como el principal favorito para el próximo Mundial de Pesas en China, que se disputará entre octubre y noviembre de este año.

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Sobre su desempeño y el momento actual de su carrera, el pesista manifestó su satisfacción en declaraciones recogidas por El Tiempo: “Estoy muy feliz con esta temporada que acaba de terminar, porque he conseguido cosas maravillosas para mí y para el país. También estoy contento por el crecimiento deportivo que he tenido. Para mí es importante saber que estoy haciendo las cosas bien”.

La actuación de López fue el punto más alto de una jornada brillante para la delegación nacional. El Ministerio de Deportes de Colombia celebró el triunfo del vallecaucano expresando: “Pongámonos de pie y démosle un aplauso, o mejor tres, a nuestro triple récord del mundo en levantamiento de pesas”.

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Sin embargo, el éxito colombiano en territorio panameño no se limitó a una sola figura. Según el balance de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, el país cerró la segunda jornada con un total de 14 medallas: 6 de oro, 2 de plata y 6 de bronce.

Francisco Mosquera y otros medallistas destacaron en el Panamericano 2026

Otro de los grandes protagonistas fue Francisco Mosquera, quien se adjudicó tres medallas de oro en la categoría de 65 kilogramos. Mosquera estableció un nuevo récord panamericano al levantar un total de 320 kilogramos, venciendo en una reñida competencia al estadounidense Hampton Morris.

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El éxito del equipo femenino y juvenil también fue clave para mantener la supremacía de Colombia en el medallero: