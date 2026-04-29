La de siempre. Jermein Peña quiere y espera mitigar con mensajes de motivación personal su garrafal equivocación en el partido que le costó una dura derrota a Junior ante Sporting Cristal (2-0), en la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El defensa central, expulsado por una irracional, incomprensible e irresponsable agresión contra un rival, Miguel Araújo, a los 21 minutos de juego, no ha salido a dar la cara y a explicar por qué se comportó de esa manera tan perjudicial para el equipo rojiblanco.

Sin embargo, como de costumbre cuando ha sido protagonista de situaciones similares en el club rojiblanco, apela a las redes sociales para responder indirectamente a la tormenta de críticas.

En ocasiones anteriores optó por frases de La Biblia, esta vez echó mano de una frase motivacional que publicó en sus historias de Instagram.

“Siempre hay tiempo para cambiar, para ser diferente, para empezar de nuevo y ser mejor”, posteó Peña sobre una foto de Michael B. Jordan, reciente ganador del premio Óscar, en la categoría Mejor Actor, por su papel en la película Sinners.

El zaguero, dos veces campeón con Junior (2023 II y 2025 II), acumula seis expulsiones en su carrera deportiva, apenas una en cinco años con el Unión Magdalena, y cinco en ‘el Tiburón’. En su primera temporada como rojiblanco, en 2023, nunca vio la tarjeta roja en 24 juegos.

En 2024 solo terminó expulsado una vez en 21 compromisos. En 2025 protagonizó un par de expulsiones y en el actual año ya suma dos (ante Nacional en el Romelio y frente a Sporting Cristal en Lima).

La publicación de Jermein Peña tras su expulsión en el partido Sporting Cristal-Junior, en Lima, Perú.

LO QUE OPINÓ JORGE LUIS PINTO

¿Qué le ha pasado a Jermein Peña, que no era un jugador que fuese castigado constantemente por los jueces? ¿La exposición mediática que adquirió en la escuadra tiburona, los títulos y sus logros (fue premiado como uno de los mejores defensas centrales del anterior campeonato) modificaron su comportamiento? ¿Se le subieron los humos? ¿No tiene los pies en la tierra?

“A Peña lo conozco desde antes de nacer. Desde bebé, desde niño y todo eso porque el papá lo llevaba al estadio cuando jugaba en el Unión Magdalena. Sí, es una situación de modus vivendi, de comportamiento, yo sé cuáles son los problemas personales de Jermein, pero es un chico que hay que orientarlo”, expresó Jorge Luis Pinto, en diálogo con Win Sports, el pasado 12 de marzo, después que Jermein cometiera un desaguisado similar contra Juan Manuel Rengifo en la derrota 4-0 ante Nacional.

El entrenador santandereano dirigió en ‘el Ciclón’ a Justiniano Peña, padre de Jermein, quien era un zaguero más corpulento y recio en la marca que su hijo, aunque mucho menos técnico.

“Tuvo una infancia de pronto un poco libertina, su padre compitiendo, padres separados. Yo conozco toda la historia. Todo eso afecta al jugador, pero esos temas en él se pueden tratar sin ningún problema”, concluyó.