Está todo listo. Junior ya emprendió su viaje a la ciudad de Lima, en Perú, para lo que será su partido ante Sporting Cristal, este martes, a partir de las 6 p. m., por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

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El plantel rojiblanco entrenó en horas de la mañana en la sede deportiva Adelita de Char y luego llegaron a un hotel al norte de la ciudad, desde donde salieron rumbo al aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, de Barranquilla.

Un total de 23 jugadores fueron citados por el entrenador Alfredo Arias para afrontar este determinante juego, en el que los curramberos tendrán que ganar sí o sí para seguir teniendo posibilidades de clasificar a los octavos de final del certamen.

La gran baja es el sincelejano Guillermo Celis, quien no hace parte de la delegación debido a que sigue con un problema en un hombro, razón por lo que no ha estado en los dos últimos juegos de la Liga-I.

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Tampoco viajó el lateral Jhon Navia, titular el pasado viernes ante Cúcuta, que, por decisión técnica, se quedó en la capital del Atlántico, siendo ellos dos los únicos futbolistas, de los 25 profesionales que tiene inscrito el equipo en el certamen nacional, que no viajaron.

El que recibió su primera convocatoria en el presente campeonato continental fue Cristian Barrios, quien por una lesión no pudo estar ante Palmeiras y Cerro Porteño.

Junior partió primero a Bogotá, donde hará su escala a Lima, ciudad a la que tiene previsto llegar en horas de la noche de este domingo. El lunes entrenará en la capital de Perú para terminar de preparar su compromiso ante Sporting Cristal.

Convocados:

Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez.

Defensas y laterales: Daniel Rivera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Jermein Peña, Edwin Herrera, Yeison Suárez y Jhomier Guerrero.

Volantes y extremos: Juan David Ríos, Fabián Ángel, Harold Rivera, Juan David Rivas, Kevin Pérez, Yimmi Chará, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Joel Canchimbo.

Atacantes: Guillermo Paiva, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel.