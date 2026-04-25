El Benfica se impuso este sábado al Moreirense por 4-1 en un partido de la trigésima primera jornada de la Liga de Portugal que tuvo como protagonista al internacional colombiano Richard Ríos, autor de un gol y una asistencia.

El cuadro dirigido por el técnico José Mourinho empezó con buen pie y, en el segundo minuto, António Silva partió hacia el área y sirvió a Leandro Barreiro para el primer tanto del partido.

Encajar un gol tempranero no afectó el ánimo del Moreirense, que, tras varias jugadas de peligro, igualó el marcador en el 26′ con Diogo Travassos, quien se quedó solo frente al portero de las ‘águilas’, el ucraniano Trubin, tras un pase largo de su propio arquero.

Pero la reacción del Benfica no se hizo esperar y tres minutos después Barreiro encontró a Ríos libre de marca en el área, y el internacional colombiano disparó para poner el 2-1.

Hubo que esperar hasta el final para que llegaran las dianas que dieron la tranquilidad a los lisboetas, y de nuevo con Richard Ríos en destaque, al asistir en el 88′ al serbio Franjo Ivanovic, quien en el 92′ hizo el doblete y sentenció el choque.

El centrocampista oriundo de Vegachí (Colombia) suma ya seis goles y seis asistencias en todas las competiciones con el Benfica, sus mejores cifras en toda su carrera.

Este triunfo deja al Benfica en segunda posición con 75 puntos, a cuatro del líder Oporto, que este domingo se enfrentará al Estrela da Amadora.