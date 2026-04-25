Sincelejo es mundial. Desde este sábado 25 de abril la capital de Sucre vibra con las emociones de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que se desarrollará hasta el 3 de mayo.

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El gran evento deportivo arrancó oficialmente a las 10:00 de la mañana de este sábado en el Estadio Eduardo Porras Arrázola con el encuentro entre las selecciones de Argentina y Nueva Zelanda.

Cortesía A las 8:00 de la noche la novena anfitriona, Colombia, se enfrenta con Sudáfrica en el Estadio 20 de Enero.

En ese mismo escenario también serán los partidos entre República Checa y Japón a partir de la 1:00 de la tarde, y a las 4:00 de la tarde se miden México y Australia.

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Por su parte en el Estadio 20 de Enero a las 12:00 del mediodía juegan Singapur y Venezuela, y desde las 3:00 de la tarde lo harán Canadá y Dinamarca.

Mientras que a las 8:00 de la noche la novena anfitriona, Colombia, se enfrenta con Sudáfrica en el Estadio 20 de Enero, donde a las 6:30 de la tarde será además la ceremonia inaugural.

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Las entradas a los dos escenarios mundialistas son gratuitas, pero con boletería que puede ser reclamada en los mismos estadios o en la sede de Orange de la Calle Nariño.

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Además el alcalde Yahir Acuña Cardales dispuso que el transporte público, es decir, las busetas del Corazón Verde, cuyos recorridos transitan por los sectores donde están los estadios, sea gratuito desde hoy y hasta el 3 de mayo.